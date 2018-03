Forn renúncia a defensar-se davant el Suprem

Forn no anirà a la vista davant el Suprem.





L'exconseller català d'Interior, Joaquim Forn, ha renunciat a la possibilitat que li va donar el Tribunal Suprem d'acudir aquest dimarts a la vista que se celebrarà a porta tancada per estudiar una recent decisió del magistrat Pablo Llarena -que l'investiga per un delicte de rebel·lió i malversació de cabals públics- contrària a la seva excarceració.





No obstant això, a les 20.00 hores d'aquest dilluns encara estava pendent conèixer si la decisió de l'exmandatari deixaria o no finalment sense efecte el seu trasllat matí des de la presó d'Estremera, on compleix presó preventiva des del passat 2 de novembre.





El que sí que sembla voler fer ús d'aquesta prerrogativa és l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i candidat a president de la Generalitat, Jordi Sànchez, per a la excarceració se celebrarà també demà una vista un cop conclogui la de Forn.





VOX, que exerceix l'acusació popular en aquesta causa, ha anunciat defensarà que es mantingui la mesura cautelar de presó provisional provisional per a tots dos en no existir circumstàncies noves que modifiquin les raons per les quals es van decretar.





En concret, argumentaran el paper rellevant de Forn en el control polític dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre.





En relació amb Sánchez, VOX defensarà que es mantingui la mesura cautelar de presó provisional en no existir circumstàncies noves que modifiquin les raons per les quals es va decretar la seva entrada a la presó i confirmar la vinculació de l'ANC i el que va ser el seu president els actes de violència del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia a Barcelona i de l'1 d'octubre.





També defensarà que es mantingui la denegació del permís sol·licitat per a acudir al ple d'investidura del Parlament.





POSICIÓ DE LA FISCALIA





Una posició similar adoptarà previsiblement la Fiscalia, que fins aquest moment no ha informat a favor de llibertats encara no ha recorregut quan aquestes s'han aconseguit mitjançant el dipòsit d'una fiança, com en el cas de diversos exmembres de Govern i del Parlament.





A la primera de les vistes, que se celebrarà a les 10.00 hores, s'analitzarà el recurs d'apel·lació presentat per Joaquim Forn contra l'acte del magistrat del passat 2 de febrer en el qual li va denegar la llibertat en considerar que persistia risc de reiteració delictiva .





El jutge Llarena va adoptar aquesta decisió tot i que Forn havia al·legat la seva renúncia a l'acta de diputat per argumentar el contrari.





Mitja hora més tard, a les 10.30 hores, tindrà lloc la segona vista per estudiar el recurs de Jordi Sànchez contra la interlocutòria del jutge del passat 6 de febrer en el qual va rebutjar la petició de llibertat de l'expresident de l'ANC. L'alt tribunal ha precisat que es tracta de revisar un acte en el qual es va rebutjar la sortida de presó abans que aquest fos designat candidat a la Presidència de la Generalitat.





L'alt tribunal ha aclareixo que en tot cas demà no s'estudiarà l'última decisió de Llarena, adoptada el passat 9 de març, que va denegar la llibertat i el permís de sortida de presó del candidat de JxCat per acudir al Ple d'investidura del Parlament del passat 12 de març, que no va arribar a celebrar-se.





Aquest recurs queda pendent per més endavant, ja que el magistrat instructor va donar termini a les parts per presentar al·legacions i aquest tràmit encara no s'ha substanciat.