L'oposició controlarà al govern central en funcions

Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría a l'hemicicle.





El Ple del Congrés obrirà aquest dimarts la porta a una reforma legislativa perquè els governs en funcions se sotmetin al control dels grups.





Una reforma que pretén evitar que en el futur es repeteixi una situació semblant a la de la passada legislatura, quan l'Executiu de Mariano Rajoy es va negar a sotmetre a les preguntes i compareixences que lereclamaba l'oposició en seu parlamentària.





La sessió plenària debatrà i votarà una proposició de llei del PNB per modificar la Llei de Govern i la que regula l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, una iniciativa que ja van registrar a la fallida legislatura de 2016 -tot just va durar mig any - després que el llavors Govern en funcions es negués a ser de l'Estat, una iniciativa que ja van registrar a la fallida legislatura de 2016 -tot just va durar mig any- després que el llavors Govern en funcions es negués a ser controlat per la cambra baixa .





Aquella situació ja va provocar les crítiques del PSOE, Units Podem i Ciutadans en la passada legislatura, de manera que és més que previsible que, en coherència amb el defensat dos anys enrere, aquest dimarts donin suport a la proposta dels nacionalistes bascos.





Amb la seva reforma, el PNB pretén establir de manera "nítida i expressa" que els executius en funcions puguin ser controlats pel Congrés, rebutjant d'aquesta manera la interpretació "inacceptable jurídica i democràticament" que, al seu judici, va realitzar el Govern en funcions al llarg de la passada legislatura.





INICIATIVES DE CONTROL





Moncloa s'escudava en la seva negativa d'acudir al Congrés en un informe dels seus serveis jurídics que assegurava que el Govern no té l'obligació de sotmetre a iniciatives de control perquè no compta amb la confiança de la Cambra que va sortir de les urnes.





Una decisió que va portar al Congrés a plantejar un conflicte atribucions davant el Tribunal Constitucional, que segueix pendent de resolució.





En la seva iniciativa, el PNB, recolzat en informes de diferents lletrats, assegura que "la tesi que proposa fer dependre l'efectivitat de la funció de control de l'actualització de la relació de confiança -una investidura- suposa una limitació de la potestat de control i del dret a la iniciativa ". I afegeix que aquest fet és, a més, "incompatible amb els articles 66 i 23 de la Constitució".





Igualment, assenyala que l'actual regulació constitucional i la derivada no permet "el despropòsit interpretatiu" que va realitzar en el seu dia el Govern en funcions ". Però, constatada aquesta actitud, assegura que correspon" expressar el rebuig "a aquesta situació i" deixar clar "que els governs en funcions han de ser sotmesos al control de la