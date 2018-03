El Suprem estudia si deixa en llibertat a Jordi Sànchez

Sànchez anirà a una vista a porta tancada.





La Sala Penal del Tribunal Suprem celebra aquest dimarts una vista a porta tancada per a la deliberació i resolució del recurs d'apel·lació interposat per l'expresident de l'ANC i candidat a president de la Generalitat, Jordi Sànchez, contra la decisió del magistrat Pablo Llarena contrària a la seva excarceració.





El tribunal ha autoritzat que assisteixi el recurrent, investigat en la causa pel procés sobiranista que va culminar amb la declaració unilateral d'independenci a (DUI) de Catalunya.





Sànchez serà traslladat des de la presó de Soto del Real a primera hora fins als calabossos de l'Audiència Nacional, des d'on serà portat davant el tribunal i podrà fer ús d'un torn de paraula després d'escoltar les seves defenses i la resta de parts.





VOX, que exerceix l'acusació popular en aquesta causa, ha anunciat defensarà que es mantingui la mesura cautelar de presó provisional en no existir circumstàncies noves que modifiquin les raons per les quals es va decretar la seva entrada a la presó.





Una posició similar adoptarà previsiblement la Fiscalia, que fins aquest moment no ha informat a favor de llibertats encara no ha recorregut quan aquestes s'han aconseguit mitjançant el dipòsit d'una fiança, com en el cas de diversos exmembres de Govern i del Parlament.





A les 10.30 hores, tindrà lloc la vista per estudiar el recurs de Jordi Sànchez contra la interlocutòria del jutge del passat 6 de febrer en el qual va rebutjar la petició de llibertat de l'expresident de l'ANC.





L'alt tribunal ha precisat que es tracta de revisar un acte en el qual es va rebutjar la sortida de presó abans que aquest fos designat candidat a la Presidència de la Generalitat.





L'alt tribunal ha aclarit que en tot cas demà no s'estudiarà l'última decisió de Llarena, adoptada el passat 9 de març que va denegar la llibertat i el permís de sortida de presó del candidat de JxCat per acudir al Ple d'investidura del Parlament del passat 12 de març, que no va arribar a celebrar-se.





Aquest recurs queda pendent per més endavant, ja que el magistrat instructor va donar termini a les parts per presentar al·legacions i aquest tràmit encara no s'ha substanciat.