Gas Natural tanca la venda a Allianz i CPPIB del 20% de la xarxa de distribució de gas per 1.500 milions

Gas Natural Fenosa ha completat la venda d'una participació minoritària del 20% en la societat titular dels actius de distribució de gas natural a Espanya al consorci d'inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Pla Investment Board (CPPIB) per un import de 1.500 milions d'euros en efectiu.





El tancament de l'operació, l'acord va ser anunciat el passat mes d'agost, s'ha dut a terme després de rebre l'aprovació de les autoritats de competència, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Així, la companyia presidida per Francisco Reynés rebrà un total de 1.500 milions d'euros en efectiu del consorci per la participació del 20% en Holding de Negocis de Gas, com es denomina la societat. A més, la transacció genera reserves positives en el patrimoni net de l'energètica per aproximadament 1.000 milions d'euros.





Després de completar-la operació, Gas Natural Fenosa manté una participació del 80% a la societat i continuarà consolidant-se per integració global.





El passat 3 d'agost, Gas Natural Fenosa va arribar a un acord per vendre aquesta participació al consorci format per Allianz Capital Partners i CPPIB.





Els termes de l'operació van implicar valorar el 100% dels actius ( 'entrerprise value') en 13.935.000 d'euros, equivalent a 15,7 vences l'Ebitda, en base a un Ebitda el 2016 reportat de 889 milions d'euros.





La xarxa de distribució de gas de Gas Natural Fenosa és la més gran d'Espanya, amb més de 5,3 milions de punts de connexió i proveeix prop de 1.100 municipis.