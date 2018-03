Alfonso Arús rebutja una oferta de Paolo Vasile

Paolo Vasile li ha fet una proposta a Alfons Arús per incorporar-se de manera immediata al grup. L'oferta exigia el desembarcament del presentador a la cadena de Fuencarral al mes l'abril però el presentador ha rebutjat la proposta del conseller delegat. Expliquen que el presentador manté contracte en vigor amb 8TV fins al 30 de juny i s'ha compromès a no abandonar la cadena fins que no finalitzi l'acord.





Alfonso Arús va reprendre a l'estiu els seus contactes amb Atresmedia per rescatar un projecte que se li va plantejar mesos enrere. Consistia en reforçar la franja de cap de setmana de La Sexta amb l'adaptació del seu format català a la cadena verda.





Fonts pròximes al presentador apunten que el català està preparant el seu retorn a la televisió nacional, encara que de moment està estudiant les propostes que té sobre la taula