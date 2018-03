És la guerra, estúpid

Resulta revelador que un governant que no va fer el servei militar, ni gaudeix de cap experiència en assumptes bèl·lics, tingui una especial inclinació a l'ús d'un vocabulari més propi dels enfrontaments cruents entre estats que en les relacions diplomàtiques. Donald Trump, tant en els seus missatges electrònics com en les seves al·locucions televisives, adora l'ús d'una terminologia militar per il·lustrar els seus plans. Es llepa amb el vocable "guerra" per qualificar el seu programa governamental.





Curiosament, gairebé com a preludi de la sorprenent i aparent treva que pot posar-se en marxa amb Corea del Nord, Trump ha fet una declaració de guerra "urbi et orbi". La primera salva ha estat l'anunci de la imposició de tarifes sobre les importacions d'acer i alumini. A més, ha presumit de la qualificació que les guerres comercials són bones.





L'alarma que ha generat aquesta decisió ha estat generalitzada, amb l'amenaça d'ampliar el terreny a altres productes, i les declaracions de resposta de la resta del planeta oscil·len entre la perplexitat i la posada en marxa d'unes mesures protectores dels seus socis comercials, amics i enemics. Encara Trump immediatament ha anunciat que de les seves mesures es perdonen els seus immediats veïns, Canadà i Mèxic, ni Trudeau ni Peña Nieto es fien en absolut.





Si la mútua reticència a banda i banda de Río Grande és un guarniment permanent de la història, l'aparent lleialtat entre Washington i Otawa pateix signes d'interrogació que només la permanentment instal·lada cortesia amb prou feines aconsegueix emmascarar. Trump ha aconseguit que els mexicans hagin traspassat als canadencs la lamentació atribuïda a Porfirio Díaz: "pobre Mèxic (Canadà), tan lluny de Déu i tan a prop dels Estats Units".





El trontoll del TLC-NAFTA va alarmar els dos socis i ni tan sols la promesa d'entaular una millora de les condicions han aconseguit esborrar l'amenaça de la seva desaparició.





Per aquest motiu els canadencs s'hagin afanyat a solidificar l'acord amb la Unió Europea, de la mateixa manera que els mexicans han donat retocs a la seva pròpia aliança amb la UE, la més sòlida de Brussel·les amb les Amèriques.





La veritat és que l'ocurrència de Trump ha posat en la taula de la perspectiva de la confirmació del seu personal rebuig als raonables acords comercials i a les aliances de blocs, i a l'opció de la unilateralitat com a estratègia primordial, sempre presidida pel reclam d'"Amèrica, primer". I no només aquesta decisió resulta òbvia, sinó que el llenguatge usat és el de la confrontació, com a trampolí a la victòria, fonamentat sobre l'argument de la superioritat. Com en l'exèrcit espanyol, el valor se li suposa.





ARROGÀNCIA I DEBILITAT





Però l'arsenal de la decisió del president nord-americà no es redueix al seu personal concepció i mal dissimulada arrogància, sinó que també amaga una debilitat i por a perdre la reelecció. Tot i l'oposició de la seva dona Melania, Trump no es veu desapareixent del mapa polític reduït a exercir un mandat solitari. Seria com baixar-se al nivell de Carter i Bush sènior, que van ser defenestrats pels seus contrincants. Trump necessita més ajuda que la dels seus donants milionaris.





Necessita "els de baix" que li van alçar a la victòria. Requereix als que creuen il·lusòriament en la imposició de tarifes aranzelàries ia la construcció de murs més convincents que el que pretén aixecar davant Mèxic, pagat per ells, és clar. Il·lusament el votaran de nou sota la promesa de la creació d'ocupació.





En el cas que tingui èxit en la seva estratègia, Trump probablement es donarà de cara amb la història.





Recordarà que entre els sonors fracassos de la imposició de tarifes, executades com el simple estrènyer del gallet en un Western, freqüentment resulta en un tret per la culata. Encara els experts historiadors expliquen el cas de la decisió Smoot-Hawley, imposada el 1930. En lloc de suavitzar els efectes de gran depressió del final de la dècada del 1920, va reduir les exportacions nord-americanes en un 61%. En un efecte a l'altre costat de l'Atlàntic, alguns politòlegs fins i tot van adduir que la desgraciada decisió va ajudar al sorgiment de l'Alemanya Nazi i altres perles feixistoides, en unes societats aclaparades per la creixent guerra econòmica que va precedir a la cruenta conflagració.





Si la Unió Europea i la Xina opten per la represàlia amb la imposició d'aranzels sobre productes ianquis, els consumidors d'Alabama, Ohio i Dakota del Nord, a més dels clàssics votants de Trump en Apalachia d'ajustar la cistella de la compra. Potser això li importa poc a la seva família i els acabalats propietaris dels Fortune 500 que han poblat la seva administració, però als quals depenen d'un salari a final de setmana no els farà cap gràcia. Li agrairan en l'elecció.





Mentre pot ser cert que algunes pràctiques dels socis i competidors dels Estats Units no són exactament justes, el mètode que els més raonables consellers suggereixen és la negociació i la intermediació en el si de l'Organització Mundial de Comerç (OMS). Encara Trump hagi sentit que "la guerra és la continuació de la política per altres mitjans", el mateix Von Clausovitz li podria recordar amb la lògica del realisme que al final ningú guanya les guerres i que molts les perden. Trump pot ser una víctima col·lateral del "foc amic".