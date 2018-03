Serret diu que JxCat ha posat "sobre la taula" el nom de Turull com a candidat i després rectifica

L'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret (ERC) ha explicat aquest dimarts que JxCat "va posar sobre la taula" el nom de l'exconseller Jordi Turull com a nou candidat a la Presidència de la Generalitat en una reunió dilluns.





"Ahir JxCat va posar sobre la taula el nom de Jordi Turull per ser investit, el que crec que és bona notícia", ha explicat en declaracions a TV3.





Es dóna la circumstància que, de moment, el candidat a la Presidència és Jordi Sànchez (JxCat), però no ha pogut ser investit en no haver pogut anar al ple per estar a la presó i al no permetre-li l'jutge sortir de presó .





Així, abans de ser nomenat candidat, Sànchez hauria de renunciar i el president del Parlament, Roger Torrent, hauria d'obrir una nova ronda de consultes amb els partits -la tercera- per nomenar Turull nou candidat.





"Crec que la trajectòria de Jordi Turull ho avala per la seva convicció i vàlua personal", ha explicat Serret, que ha assegurat que la negociació està molt avançada.





Després ha rectificat i h publicat un missatge via Twitter en el qual deia que havia estat una "confusió".