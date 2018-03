Fiscalia demana que Forn surti en llibertat sota fiança de 100.000 euros per ordre de Melgar i al·lega raons humanitàries

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat aquest dimarts l'excarceració de l'exconseller català d'Interior, Joaquim Forn, sota fiança de 100.00 euros, han informat fonts de la defensa de l'investigat, que han indicat que el representant del Ministeri Públic no ha argumentat davant els magistrats de la sala d'apel·lacions el seu canvi de criteri i s'ha limitat a assenyalar que actuava per ordre del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.





La petició ha estat realitzada durant la vista davant la sala d'apel·lacions de l'alt tribunal, en què la defensa de l'exmandatari ha sol·licitat la seva posada en llibertat en considerar que no hi ha risc de reiteració delictiva en els delictes de rebel·lió, sedició i malversació de diners públics que se li imputen indiciàriament per la seva participació en el procés sobiranista.





Vox ha sol·licitat per part seva que el membre del Govern cessat de Carles Puigdemont continuï a la presó preventiva, en no existir circumstàncies noves que modifiquin les raons per les quals l'instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rebutjat fins a aquest moment la seva excarceració.





Així, han argumentat el paper rellevant de Forn en el control polític dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre.





RAONS HUMANITÀRIES PER SALUT





El fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena ha interessat l'excarceració del exconseller català Joaquim Forn sota fiança de 100.000 euros per "raons humanitàries" a causa de l'"aparició de la tuberculina", que és la prova utilitzada per diagnosticar si existeix infecció tuberculosa.





Així ho ha explicat la Fiscalia General de l'Estat en un comunicat, després que s'hagi celebrat la vista davant la sala d'apellacions de l'alt tribunal per resoldre el recurs presentat pel exconseller, qui porta a la presó des del passat 2 de novembre imputat per rebel·lió, sedició i malversació de diners públics.





Segons el comunicat del Ministeri Públic, són tres els motius pels quals no s'ha oposat al fet que s'acordi la presó provisional eludible amb fiança de 100.000 euros.





El primer són "raons humanitàries", ja que "s'ha tingut coneixement de l'aparició de tuberculina, circumstància aquesta que ha de ser tinguda en compte".





Fuentes d'Institucions Penitenciàries ja van indicar que Forn "no té tuberculosi", sinó que "el test de Mantoux o test de la tuberculina" al qual va ser sotmès a la presó de Estremera, en la qual està intern, va revelar que Forn ha tingut "contacte en algun moment de la seva vida, possiblement en la infantesa, amb el bacil de la tuberculosi", la qual cosa no significa que pateixi la malaltia.





JA NO HI HA RISC DE REITERACIÓ DELICTIVA









El segon motiu al·legat per Fiscalia és que Forn va renunciar el passat 24 de gener a l'acta de diputat "com a mostra de la seva intenció manifesta de cessament la seva activitat política i, amb això, nul impacte del risc de reiteració delictiva".





La tercera raó és la "falta de reiteració delictiva derivada de les seves manifestacions i/o actuacions des que es va iniciar el compliment de la mesura cautelar" de presó provisional.





El fiscal Fidel Cadena no ha argumentat davant els magistrats de la sala d'apellacions del Suprem el canvi del criteri que venia mantenint el Ministeri Públic pel que fa al exconseller d'Interior.





Únicament s'ha limitat a assenyalar que actuava per ordre del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.





La petició s'ha realitzat en aplicació de l'article 25 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, que faculta al fiscal general de l'Estat a donar ordres directes als seus subordinats sobre assumptes específics.