La defensa de Sànchez anuncia en el Suprem que el seu client renuncia a l'escó en el Parlament

La Fiscalia del Tribunal Suprem i l'acusació popular exercida per Vox en la causa del procés sobiranista s'han interessat que es mantingui la mesura cautelar de presó provisional per a l'expresident de l'ANC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, han informat a fonts jurídiques, mentre que la defensa de Sànchez ha anunciat que el seu client renunciarà al seu escó en el Parlament en els pròxims dies.





La defensa de l'expresident de l'ANC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sánchez, ha anunciat aquest dimarts -i en dues ocasions- davant els magistrats de la sala d'apellacions del Tribunal Suprem que el seu client renunciarà a l'acta de diputat obtinguda per JxCat en les eleccions del passat 21 de desembre i tornarà al seu lloc de professor a la universitat.





Així ho han confirmat fonts presents a la declaració, que han afegit que la defensa ha explicat que "vistes les dificultats per exercir com a diputat i d'acudir al ple del Parlament com a candidat a la Presidència de la Generalitat", el seu client està disposat a aquesta renúncia per aconseguir la llibertat i per poder "abraçar les seves filles".





FISCALIA I VOX





Fiscalia i Vox entenen que, si s'escau persisteix el risc de reiteració en els delictes de rebel·lió o sedició i malversació de diners públics que se li imputen indiciàriament.





Així ho han sol·licitat ambdues parts durant la vista celebrada aquest dimarts davant el magistrats de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem Francisco Montende, Alberto Jorge Barreiro i Miguel Colmenero.





La defensa de Sánchez ha interessat la seva defensa en entendre que l'esmentat risc de reiteració delictiva ja no existeix.





La posició del Ministeri Públic en el cas de Sánchez és diferent a l'adoptada per al cas del exconseller català d'Interior, Joaquim Forn, per a qui el Ministeri Públic ha interessat pugui sortir en llibertat sota fiança de 100.00 euros.





Si és el cas el fiscal Fidel Cadena no ha argumentat davant els magistrats de la sala d'apel·lacions seu canvi de criteri i s'han limitat a assenyalar que actuaven per ordre del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.





Sànchez ha explicat al tribunal que va acceptar estar en la candidatura de JxCat perquè al programa de la candidatura no es parlava de via unilateral per aconseguir la independència i que va pactar que, si es modifiqués aquesta situació, ell abandonaria el grup parlamentari.





Ha afegit que el manca del "lideratge carismàtic" que li atribueix l'instructor de la causa, Pablo Llarena, en les actuacions en els quals ha vingut denegant la seva excarceració.