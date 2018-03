Com eliminar el teu compte de Facebook definitivament

Les xarxes socials són estupendes per a connectar-se amb la gent i descobrir nous continguts, però per a molts poden convertir-se en un veritable problema. O potser ja no t'interessi continuar.

Totes aquestes interminables notificacions, la pressió de publicar una cosa única i interessant i el constant troleo pot arribar a aser massa.

De vegades només vols desconnectar i sortir-te totalment fora de la xarxa.

Per desgràcia, alguns mitjans socials com Facebook són ara tan grans i poderosos que pot ser un veritable mal de cap eliminar el teu rastre digital per complet.

Però tranquil·litat. No és impossible: aquí tens alguns passos que pots seguir per eliminar Facebook de la teva vida permanentment.





Fer una còpia de seguretat, desactivar aplicacions i dispositius, gestionar pàgines i grups, desactivar o eliminar permanete teu compte de Facebook ...









Mira com a Pressdigital.