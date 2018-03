Jutgen un cuidador per la violació a una dona de 86 anys a Barcelona

Judici per violar una àvia a Barcelona





L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimarts a un extreballador de l'Associació Benestar i Desenvolupament, dependent de l'Ajuntament de Barcelona, per violar una dona de 86 anys mentre era a casa cuidant al marit, que patia patologies i dificultats de mobilitat.





En el judici, l'acusat Nelson TR ha negat haver violat la dona i haver tingut mai un problema amb ella o el seu marit, i, preguntat sobre el motiu de les acusacions de la víctima, ha dit: "Jo també vull trobar la resposta a tot això. Vull trobar una resposta a per què em fa tot això".





En la sessió en la Secció Setena de l'Audiència s'ha escoltat la gravació del testimoni de la víctima -que va fer en instrucció com a prova preconstituida-, ja que no ha comparegut en el judici per la seva edat ja que tenia un braç trencat.





La dona ha assegurat que el cuidador la va violar a la seva habitació el matí de 30 de juny de 2015, tirant-la al llit després de proposar-li fer un massatge, i que ella no va cridar perquè el seu marit no es disgustés.





Ha assegurat que no ho va denunciar fins al 2 de juliol perquè sentia vergonya, ha negat haver tingut problemes previs amb ell tot i que portava ja uns dies cuidant el marit, i ha afirmat: "Aquest ja ha fet massa mal. Jo no he fet cap mal. És ell".





Tant la treballadora de la neteja a qui la víctima va relatar els fets com la filla de l'anciana han negat a preguntes del fiscal que la dona pogués fabular i han assegurat que en tot moment han cregut "totalment" la seva acusació.





La coordinadora de l'empresa, responsable de Nelson TR, ha explicat que va ser l'auxiliar de la neteja de l'anciana qui els va informar de la violació, que automàticament se'ls va canviar el cuidador i que el 9 de juliol, després d'haver-losuspès, se'l va acomiadar per motius disciplinaris.





ALTRES CASOS





També ha relatat que l'home portava uns cinc anys treballant per l'Associació i que havia rebut altres queixes prèvies per motius d'índole sexual: se li sancionava amb suspensió de sou i feina temporal però seguia a l'empresa.





Un mosso d'Esquadra que va investigar l'acusat ha detallat en el judici que es va entrevistar amb les persones que abans els havien tingut de cuidador, i la majoria havien mort o ja no estaven en condicions de dir si havien patit algun abús, i només va poder constatar un altre incident amb un matrimoni que va tenir una queixa per motius sexuals en 2012.





Els psicòlegs que van avaluar el processat han comparegut per explicar el seu informe pericial i han confirmat que no pateix cap psicopatologia ni fílies o fòbies de caràcter sexual.





DEMANEN 15 ANYS DE PRESÓ





La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó per un delicte de violació amb l'agreujant d'abús de confiança, i la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre durant altres deu anys després de la pena, així com llibertat vigilada aquest mateix període.





El ministeri fiscal reclama així mateix que l'acusat, l'Associació Benestar i Desenvolupament i l'Ajuntament -com responsables civils subsidiarios- indemnitzin la víctima amb 12.000 euros per danys morals.