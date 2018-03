Margallo sosté que el TC tombaria una llei sobre investidura a distància a Catalunya

L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo ha dit aquest dimarts que el Tribunal Constitucional anul·laria "immediatament" la llei que permetés la investidura a distància a Catalunya, de manera que "no tindria efectes jurídics".





"La modificació de la llei per permetre una investidura a distància al meu entendre és un joc d'artifici. Si aquesta llei sortís endavant, cosa que veurem si és possible, sense haver-hi un Govern format; seria immediatament anul·lada pel Tribunal Constitucional i no tindria efectes jurídics. Crec que es tracta d'un gest escènic feia la CUP", ha dit Margallo en una entrevista a Cuatro.





En aquesta línia, l'exministre ha afegit que fins i tot aquells que presenten la llei -en referència als grups independentistes- saben que "no va enlloc".





PROPOSTES curt termini





D'altra banda, l'exministre ha mostrat la seva conformitat amb la proposta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de pujar el sou dels parlamentaris un 0,25 per cent en solidaritat amb els pensionistes.





"Em sembla molt bé, és un gest escènic que no arregla res, però en fi, em sembla bé", ha dit.





En la seva opinió, tots els líders polítics han realitzat propostes clarament "a curt termini" i cap ha donat solucions per al futur que garanteixin les pensions del 2050 o 2060, que és en el que està treballant tot Europa.





"Cal buscar solucions de veritat a llarg termini i aquestes no han entrat en el debat sobre les pensions", ha afegit.