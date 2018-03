Veïns demanen aturar la "campanya d'odi" contra la mesquita de Nou Barris

Mesquita de Nou Barris





La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) ha demanat aquest dimarts aturar la "campanya d'odi" contra la mesquita del barri de la Prosperitat del districte de Nou Barris, després de les protestes i accions contra l'obertura d'una nou local de la comunitat musulmana al carrer Japó.





El centre, que ja està en funcionament traspassar tots els requeriments legals, ha patit "sabotatges" continus que han impedit el seu funcionament normal de la mesquita, i la Favb ha assegurat que la comunitat musulmana ha rebut amenaces i insults, ha informat en un comunicat .





Així mateix, ha alertat que molts usuaris del centre tenen por d'usar les instal·lacions, i també han subratllat que la majoria dels veïns del carrer, que no secunda les manifestacions contra la mesquita, porten un any suportant protestes i propaganda racista i islamòfoba en carrers i mobiliari urbà.





Tot i que la Fiscalia ha denunciat a set membres de Democràcia Nacional per presumptes delictes d'odi en relació a aquests fets, els veïns han criticat que des de les administracions "no s'ha fet prou" per aturar aquesta campanya que genera por entre els usuaris i que no els deixa exercir el seu dret de culte.





En aquest sentit, la Favb ha reclamat una "ordre d'allunyament" del carrer Japó per a tots els ultres que la policia ha identificat i que la policia permeti l'accés al centre amb seguretat, i ha assegurat que les entitats treballaran per millorar la convivència al barri, que, segons ells, s'ha vist afectada per l'escalada de tensió.