Condemna a la Generalitat per exposició a l'amiant d'un bomber

TSJC confirma sentència contra la Generalitat.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la sentència del Jutjat Social 13 de Barcelona que va condemnar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat per l'exposició a l'amiant d'un bomber afectat per pleuritis i fibrosi.





La sentència obliga la Generalitat a aplicar un recàrrec del 40% en l'import de la prestació que rep el bomber, que té concedida la incapacitat permanent en grau d'absoluta des de 2007 per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.





Segons el col·lectiu d'advocats, el treballador afectat es va dedicar a l'extinció d'incendis entre 1973 i 1996, quan va abandonar aquestes funcions per passar a serveis administratius causa de la s patologies que patia.





Durant els anys 80, els bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de l'Ajuntament de Barcelona i posteriorment dependents de la Generalitat incloïen en els seus uniformes elements amb amiant, un material ignífug, i fins als 90 eren els mateixos bombers vols s'encarregaven de la neteja de la roba.





La sentència considera que la Generalitat hauria d'haver fet reconeixements mèdics davant el perill d'exposar als seus treballadors a l'amiant i disposar de mesures de seguretat que no va adoptar respecte al manteniment i neteja d'aquests equips personals.





"La gravetat de la falta comesa per la Generalitat en la seva obligació de prevenció de riscos laborals es fa patent", afirma l'alt tribunal.





Per a l'advocat de l'Collectiu Ronda Àlex Tisminetzky, la decisió del TSJC "acredita un fet tan greu com és que sigui la mateixa Administració, és a dir, qui més hauria de vetllar pel compliment de la normativa vigent, que incorre en un incompliment flagrant i continuat en el temps d'una obligació tan transcendent com és protegir la salut dels seus treballadors i treballadores ".





Ha assegurat que hi ha estudis científics que asseguren que l'amiant és la causa de la mort de prop de 2000 persones cada any a Espanya i l'ha qualificat de "veritable genocidi laboral".





També ha lamentat que l'administració actués amb el mateix menyspreu per la salut i la seguretat laboral que moltes empreses que han estat igualment condemnades per exposar els seus treballadors a un material que pot provocar la mort.