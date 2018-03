El capità del 'Open Arms' defensa que van actuar coordinats amb Roma i complint les normes

Open Arms assegura que va complir les normes vigents.





El capità del vaixell 'Open Arms', Marc Reig, al capdavant del vaixell insígnia de l'ONG de salvament marítim Proactiva Open Arms en l'operació del 15 de març per la qual s'ha immobilitzat a la nau a Itàlia, ha explicat que van actuar en coordinació amb Itàlia i seguint les normes i codis internacionals vigents, "creats per garantir i salvaguardar les vides" i els drets dels rescatats.





Reig ha assegurat que en tot moment van seguir instruccions del Centre de Coordinació de Rescat Marítim (MRCC, en les seves sigles en anglès), i ha observat que lliurar als nàufrags que acabaven de rescatar guardacostes libis hauria estat "una devolució en calent col·lectiva a un estat no signant de la convenció de Ginebra ".





També ha reiterat que des de l'arribada al port sicilià de Pozzalo i la immobilització del vaixell han cooperat amb les autoritats italianes, responent voluntàriament a totes les preguntes dissabte i facilitant imatges, documentació i registres de comunicacions del vaixell, i el capità ha mostrat " plena confiança en la justícia italiana ".





Reig està retingut al vaixell, ja que com a capità no pot abandonar-lo, i que no han rebut comunicacions ni actuacions jurídiques noves.





Han observat que el jutge té un termini de deu dies -des del diumenge- per decidir si segueix o desestima el cas, en el que de moment està investigat Reig costat de la cap de missió, Anabel Montes, ia una tercera persona que està a Barcelona i encara no ha rebut notificació.





ROMA cordino L'OPERACIÓ





En la missiva, el capità ha explicat que les operacions de salvament van començar després de rebre un missatge Inmarsat, una crida general a totes les embarcacions i una successiva trucada per part del MRCC Roma (ITMRCC), que assumia la coordinació de l'operatiu, i que tot seguit van rebre un segon comunicat informant que s'encarregaria la guàrdia costanera líbia.





"En aquell moment cap embarcació líbia estava a la vista. Trobem una barca de goma en una situació d'extrema perillositat: s'estava omplint d'aigua i algunes persones havien caigut al mar. Intervenim per socórrer els nàufrags", ha destacat, i ha afegit que els van embarcar en l'Open Arms després comunicar-se amb el centre de coordinació.





AMENACES DE MORT





Un cop els nàufrags van estar a bord, van haver de gestionar una segona operació de rescat, sempre en coordinació amb Roma, segons Reig: "Durant l'operació ens va aconseguir una patrullera líbia i ens va intimidar sota amenaça de mort ordenándonos que els lliuréssim a les dones i els nens que estaven a bord de les llanxes de rescat ".





"Aquestes persones es trobaven en territori europeu i, per tant, lliurar-los hauria suposat una devolució en calent col·lectiva a un estat no signant de la convenció de Ginebra", ha lamentat, i ha dit que hi havia a bord persones vulnerables, de manera que es va sol·licitar una evacuació mèdica al port més proper, que era el de Malta.





Aquest port els va autoritzar a transferir a una nena de tres mesos en perill i la mare, i ha afegit: "Sense haver rebut cap altra instrucció de Malta, vam estar prop de tres hores a l'espera de més instruccions, pràcticament fora de les aigües territorials malteses, fins que ITMRCC ens va indicar que podíem dirigir-nos a Pozzallo ", indicat com a port segur.