Els nivells de pol·len seran més alts aquesta primavera

Els nivells de pol·len seran més alts aquest any.





La investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), Jordina Belmonte, ha augurat uns alts nivells de pol·len per aquesta primavera, malgrat que la pol·linització començarà més tard del que és habitual.





Belmonte ha precisat que els al·lèrgics al pol·len del plàtan d'ombra, les gramínies, l'olivera i la parietària, entre altres espècies, seran els que més van a patir en les pròximes setmanes, tal com ha pronosticat aquest dimarts a la presentació pol·línica de Catalunya , realitzada en l'ICTA-UAB, acompanyada de l'especialista en al·lergologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Teresa Garriga.





El fred generalitzat i la pluja que ha caigut durant febrer retardarà els processos de pol·linització de les plantes, però un cop tornin a pujar les temperatures s'iniciarà aquest procediment "amb força", amb mitjanes superiors a les dels últims anys.





TIPUS DE POLEN MÉS ABUNDANT





La XAC i la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) s'han classificat els tipus de pol·len més abundant en l'atmosfera de Catalunya, sent les cupressàcies, amb un 23%, les que més s'acumulen, seguides del plàtan d'ombra, amb un 10%; la parietària, amb un 6%; l'olivera, amb un 5% i les gramínies, amb un 4%, entre d'altres, encara que els especialistes han matisat que aquestes xifres poden variar segons les zones.





La XAC ha suggerit a que no es optin per plantar a la via pública espècies de plantes ornamentals que provoquen aquesta reacció del cos humà, a més les partícules d'emissió dièsel produïdes pels vehicles i les calefaccions que tenen capacitat per transformar les característiques del pol·len.





1,5 MILIONS D'LÈRGICS





A Catalunya hi ha 1,5 milions de persones que pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria, en quatre de cada deu està provocat per pol·len i alguns estudis han apuntat que en 15 anys s'han duplicat les malalties al·lèrgiques, afectant al 25% de la població de països desenvolupats.





Les especialistes han avisat que per prevenir seria ideal fer un diagnòstic i, en cas que sigui necessari, iniciar un tractament, però en aquest sentit, han remarcat "la preocupant" falta de assistencial en diverses parts del territori, havent zones amb nul·la atenció com l'Alt Penedès, el Berguedà, Osona i la província de Girona, tot i que han matisat, que ningú es queda sense ser atès.