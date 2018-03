Projecte pioner per prevenir i detectar abusos contra les persones amb discapacitat

Mossos i Dincat han presentat el projecte.





Els Mossos d'Esquadra i la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat) han presentat aquest dimarts a Barcelona una campanya per millorar la prevenció i detecció d'abusos contra persones amb discapacitat i facilitar que aflorin més casos.





Segons ha detallat el portaveu de Mossos, Albert Oliva, la campanya consistirà en repartir una guia d'assistència i formar els agents, vuit tallers específics, difusió de continguts audiovisuals en les xarxes socials i treballar amb les entitats.





Els tallers adreçats a persones amb discapacitat tindran com a temàtica l'abús econòmic, sexual, físic i de poder, les xarxes socials, l'abandonament de persones amb discapacitat i les accions que puguin comportar odi i discriminació contra aquest col·lectiu.





94 DENÚNCIES EN 2017





Oliva ha destacat que es tracta d'una campanya "pionera" a tot Europa i ha especificat que el 5,2% de víctimes d'abusos i agressions sexuals de 2017 van ser persones amb discapacitat, el que va significar 94 denúncies, malgrat ser el 0, 02% de la població.





"No ens importa l'estadística sinó les persones en un entorn més vulnerable o sensible", ha explicat, i ha assegurat que és possible que hi hagi casos que no han estat denunciats i que la campanya els podrà fer aflorar.





La presidenta de Dincat, Rosa Cadenas, ha destacat que la formació i la protocol·lització "ajudaran a prevenir i actuar" davant els possibles casos d'abusos i ha insistit en la dificultat de denunciar aquests casos per por a represàlies.





Ha subratllat la importància que les víctimes vagin a denunciar els possibles casos d'abusos acompanyades de professionals davant les dificultats que en alguns casos les persones amb discapacitat tenen per "estructurar el discurs" i explicar el que els hagi succeït.





La membre de l'observatori de Drets de Dincat, Dolors Torrents, ha destacat que si bé la societat està conscienciada del que són els abusos sexuals, no ho està tant en el cas de l'abús econòmic o de poder.