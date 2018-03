Jordi Turull és el candidat a la investidura després de la renúncia de Sànchez

JxCat proposa a Turull per presidir la Generalitat.





JxCat té previst proposar al seu diputat i exconseller de Presidència Jordi Turull com el proper candidat a presidir la Generalitat.





La decisió es pren després que aquest dimarts s'hagi confirmat la intenció del candidat actual de JxCat, Jordi Sànchez, de deixar l'escó, el que li impedeix aspirar al càrrec -a part d'estar a la presó-.





El nom de Turull s'ha acabat imposant en JxCat davant altres candidats que també s'havien contemplat, com l'actual portaveu del grup i exalt càrrec del Govern, Elsa Artadi, i el diputat i escriptor Quim Torra.





Després dels intents fallits d'investir Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, Turull previsiblement no tindrà problemes per ser investit ja que no està empresonat i pot assistir al ple d'investidura, tot i investigar-el TS pel procés sobiranista.





Els dos principals problemes de Turull són que no té el vistiplau de la CUP -aquests vots li són imprescindibles- i que hauria de deixar el càrrec a mig mandat si finalment l'inhabiliten.





Perquè Turull sigui candidat, el seu grup ha proposar-ho oficialment al president de la Cambra, Roger Torrent, en una nova ronda de consultes per buscar el relleu de Sànchez.