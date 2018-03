La CUP força la renúncia de Puigdemont i Comín

Carles Riera al Parlament.





La CUP ha sol·licitat a la Mesa del Parlament que digui si és competent per decidir sobre el vot delegat dels diputats Carles Puigdemont (JxCat) i Toni Comín (ERC) en una investidura -en cas que ho solicitaran- o si és competència dels tribunals.





El diputat Carles Riera ho ha explicat en roda de premsa després de l'anunci de la defensa del candidat a la Presidència Jordi Sànchez (JxCat) que renunciarà a l'acta, i davant una altra possible investidura, per a la qual la CUP preveu de moment emetre quatre abstencions sigui quin sigui el candidat.





En aquest supòsit -que no canviaria si JxCat i ERC no ofereixen un programa de Govern republicà-, la majoria independentista passaria de 70 a 66 diputats, però Puigdemont i Comín no podrien votar en estar a Bèlgica, amb el que es quedarien en 64 escons , enfront dels 65 de la resta de grups -la majoria absoluta està en 68-.





La CUP interpretaria una resposta afirmativa de la Taula com un moviment de JxCat i ERC a la línia republicana que ells exigeixen, encara que no provocaria obligatòriament que canviessin les seves abstencions per vots afirmatius.





En els últims intents d'investidura, JxCat i ERC han negociat amb la CUP perquè canviessin la seva decisió adoptada en el Consell Polític del 3 de març, i els 'cupaires' els han emplaçat a presentar-los un projecte de Govern republicà, amb un procés constituent concret i unes mesures socials que permetin aquest canvi.





I els han advertit que, si aquesta nova oferta no arriba, la majoria independentista pot prosperar per tres vies: buscant suports en altres grups, renunciant a l'escó de Puigdemont i Comín, o fent valer la sobirania del Parlament i permetent el vot delegat de tots dos diputats.





Riera ha reiterat que ells no veurien com a "bona notícia" que renunciessin a l'acta, pel que han fet aquest moviment per veure si el Parlament, amb el president Roger Torrent al capdavant, està disposat a desafiar els tribunals que rebutgen aquesta delegació de vot.





Ha subratllat que la renúncia a l'acta dels diputats a Bèlgica seria "oferir a l'Estat una victòria innecessària i no seguir el dictamen de les eleccions" que van escollir els dos diputats com a representants dels catalans, però ha aclarit que això no faria canviar el vot de la CUP de l'abstenció al 'no'.





D'altra banda, si la Taula contestés a la CUP que s'obre a acceptar la delegació de vot o de tots dos diputats, seria un pas en la via republicana, en la desobediència a la justícia i una reafirmació de la sobirania de la institució, que posaria a JxCat i ERC en el camí de les seves demandes per arribar a un acord, encara que no per això votarien necessàriament 'sí'.





Aquest pronunciament de la Taula podria tenir conseqüències legals, que és una de les vies que el Parlament ha intentat evitar des que Torrent va ser nomenat president.





A més, Riera ha retret a JxCat i ERC que "tots els actes d'aquest Parlament s'han fet en sentit contrari" al desplegament de la república, i ara exigeixen aquest gest per veure sobre el paper el projecte que tots dos grups tenen per a les institucions.





TURULL PER SÀNCHEZ





En aquest sentit, han rebut com mala notícia de la renúncia de Sànchez a l'escó: "El que cal fer és respectar i aplicar la voluntat popular expressada a les urnes i perquè no es tracta de renunciar a l'acta de diputat, al dret a votar i ser investit ni que el Parlament acati qualsevol ingerència dels tribunals espanyols ".





Sobre la possibilitat que Torrent nom al diputat de JxCat Jordi Turull nou candidat, Riera ha dit que aquest nom no els ha posat sobre la taula, de manera que no es pronunciaran sobre això.





No obstant, ha reiterat que un candidat orgànicament vinculat al PDeCAT no facilita el seu acostament, i ha instat a repassar en l'hemeroteca i buscar les declaracions de la coordinadora del partit, Marta Pascal, sobre la CUP, tot i que ha reiterat que l'important no són els noms i "no serà un problema determinant".





Sobre que la Fiscalia hagi demanat la llibertat amb fiança de l'exconseller Joaquim Forn, ha manifestat la seva "satisfacció per que surti de la presó" però ha lamentat que hagi de pagar 100.000 euros per a això, perquè considera que no ha comès cap delicte.





Riera ha reiterat que l'únic que variarà el seu vot és un projecte de Govern a l'alçada de la república que anhelen, ha deixat la porta oberta a les negociacions, ha reconegut que ha mantingut contactes amb JxCat per seguir negociant i ha advertit: "La CUP no té pressa ".