Sis detinguts i 2.000 plantes de marihuana decomissades a Sants i Tordera

Els agents han detingut sis persones.





Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones i intervingut més de 2.000 plantes de marihuana des de principis d'any al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona ia Tordera.





L'1 de febrer van realitzar un primer operatiu en un pis del barri de la Marina de Port de la Zona Franca, on van detenir dos presumptes traficants que havien modificat l'estructura de l'immoble per guanyar espai per 663 plantes, que van ser decomissades.





Aquest cas va portar els agents a una altra plantació a Tordera, que van desmantellar el 14 de febrer, i que estava en una casa unifamiliar a la qual residia un home que, per 2.000 euros mensuals i allotjament, es dedicava en exclusiva a tenir cura del cultiu.





Es van intervenir 501 plantes, una arma de foc i munició de 9 mil·límetres i la persona que tenia cura de la plantació va ser detinguda en el mateix lloc, mentre la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.





En una segona operació, els Mossos van detenir tres persones més -dos d'elles van ingressar a la presó- i van desmantellar un altre cultiu on van intervenir unes 1.000 plantes més, juntament a 12 quilograms de marihuana preparada per a la seva distribució i diversos quilograms d'haixix.