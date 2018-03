Una exposició recull l'obra fotogràfica de Josep Busoms a Sabadell

Autoretrat de Josep Busoms.





L'Espai Cultural de la Fundació Sabadell 1859 ha organitzat una exposició que recull part de l'obra en blanc i negre del fotògraf sabadellenc Josep Busoms, que fins al 22 de juliol estarà instal·lada a l'equipament.





La mostra, que porta per títol 'Josep Busoms i la seva llum' són una selecció de 86 fotografies originals, de gèneres diversos i reproduïdes a gran format, segons ha informat la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 aquest dimarts en un comunicat.





Està organitzat, a més per la Fundació, Jaume Busoms Julià, l'Arxiu Històric de Sabadell i Càmera Club Sabadell, es complementarà amb activitats paral·leles com la presentació d'un catàleg d'instantànies de Busoms i tallers familiars, entre d'altres.





L'arxiu fotogràfic de Busoms representa un testimoni important de l'època -va néixer el 1924 i va morir a 2016-, a més de ser-ho també per a la ciutat de Sabadell.





Busoms mai es va dedicar professionalment a la fotografia, però com a representant del tèxtil va viatjar molt per Espanya i va aprofitar per retratar els paisatges i les gents que va visitar; el seu fons compta amb més de 40.000 negatius, que serà lliurat a l'Arxiu Històric de Sabadell.