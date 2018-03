Fainé adverteix que el futur de l'euro depèn del consens al voltant del fons de garanties comunitari

Fainé adverteix sobre el futur de l'euro.





El president de Ceca i de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha advertit aquest dimarts que que el futur de l'euro depèn en gran mesura del consens que assoleixin els països del Sud i Nord d'Europa al voltant del fons de garantia de dipòsits comunitari.





En la seva intervenció en la 111a Assemblea Ordinària de Ceca, Fainé ha incidit que les diferents postures entre els països del Sud, com Espanya, França i Itàlia, que advoquen per una major integració financera, i els del Nord, com Alemanya o els Països Baixos , que defensen tallar prèviament els desequilibris de la crisi, amenacen el futur del projecte comú europeu.





"Crec que no exagero si dic que el futur de l'Eurozona depèn, en bona mesura, que s'arribi a un compromís, un consens, entre aquestes dues postures enfrontades", ha assenyalat el directiu, que confia en el paper "essencial" que jugarà el proper vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, davant d'una etapa "crucial".





Fainé ha aprofitat la intervenció per felicitar públicament l'exministre d'Economia pel seu nomenament, que considera "molt positiu" per a Espanya i que creu que recompensa la "bona gestió" exercida al capdavant de la cartera econòmica durant sis anys "difícils".





FONAMENTS "SÒLIDS" DE L'ECONOMIA ESPANYOLA





En clau nacional, el directiu ha exalçat la "resiliència" mostrada per l'economia espanyola, la qual cosa posa de manifest "que els seus fonaments són sòlids, és a dir, són resistents davant episodis de tensió política i en fases de 'impàs' en el procés de reformes estructurals ".





En canvi, Fainé ha reclamat reprendre les reformes d'aquells mercats de béns i serveis menys eficients i potenciar l'educació, la innovació i l'esperit emprenedor, "les fonts últimes del progrés".





També creu "necessari" apuntalar les finances públiques abans que les condicions monetàries deixin de ser "tan avantatjoses" i els paràmetres demogràfics interns empitjorin "dràsticament". "El més important de tot és que el nostre sector està exercint com a motor d'impuls de l'economia espanyola, i no com coll d'ampolla", ha agregat.





INFLACIÓ DESCONTROLADA





De cara a 2018, el president de Ceca i de la Fundació La Caixa preveu que es mantingui el creixement econòmic a Europa i Estats Units, amb una suau desacceleració a conseqüència d'una gradual normalització monetària.





"Només el risc d'una inflació descontrolada pot portar-nos, inevitablement a una frenada econòmica brusc", apunta el directiu, que, no obstant, creu que els dos principals bancs centrals, el BCE i la Reserva Federal, ja estan prenent mesures per "tallar "aquesta amenaça.