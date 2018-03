ERC convoca el seu Consell Nacional per avalar al nou candidat a la investidura

Marta Rovira en el passat Consell nacional d'ERC.





ERC reunirà dijous a partir de les 19 hores a seu Consell Nacional per abordar el nou escenari que s'ha obert aquest dimarts després de la renúncia de Jordi Sànchez (JxCat) al seu escó i, en conseqüència, a ser el pròxim candidat a la Presidència de la Generalitat.





Els integrants del Consell Nacional republicà han rebut la convocatòria del conclave amb un únic punt en l'ordre del dia, abordar la 'actualitat política "de Catalunya.





Altres fonts assenyalen que el més lògic seria que el Consell Nacional servís per debatre i validar al nou candidat que JxCat proposi per a la Presidència - Jordi Turull és el millor situat- i l'acord de Govern que fa dues setmanes van subscriure ERC i JxCat.





ERC ha reiterat en diverses ocasions que vol que el Govern es posi a treballar com més aviat i la seva secretària general, Marta Rovira, ha assegurat que el seu partit no seria un "obstacle" en cas que Jordi Sànchez fos rellevat com a candidat per un altre nom de JxCat.





En el seu moment ERC va proposar que Oriol Junqueras fos el candidat a la Presidència si Carles Puigdemont renunciava a la investidura, però aquesta demanda va acabar perdent força i va acceptar que el candidat fos de JxCat.