John de Zulueta pren el testimoni de Vega de Seoane a la presidència del Cercle d'Empresaris

John de Zulueta és el nou president del Cercle d'Empresaris.





La junta directiva del Cercle d'Empresaris ha nomenat per unanimitat a John de Zulueta Greenebaum com a nou president de l'organisme per als propers tres anys, en substitució de Javier Vega de Seoane.





John de Zulueta, nascut a Cambridge (Massachusetts) el 1947, és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Stanford (Califòrnia) i MBA amb honors per la Columbia University de Nova York.





En la seva llarga trajectòria professional destaquen els seus anys de consultor a The Boston Consulting Group, a San Francisco, així com la seva etapa de president i director general de PepsiCo a Barcelona, president de Cadbury Schweppes Espanya, vicepresident de Schweppes al Sud d'Europa i conseller delegat de Schweppes SA





També va ser, durant 14 anys, conseller delegat del Grup Sanitas (Bupa Group) a Espanya, grup que va presidir des de 2005 fins 2009, i entre els anys 2010 i 2012 va presidir USP Hospitals.





A més de membre de la junta directiva del Cercle d'Empresaris, associació a la qual porta lligat des de 2004, John de Zulueta és actualment president del seu Comitè de Sanitat. També és vicepresident de la Fundació Bankinter i patró de les Fundacions DKV, Everis i Caser, així com conseller de la Universitat Europea (Laureate Group).





De la mateixa manera, ha estat membre de la junta directiva de l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD) i de la Comissió Especial per a l'Estudi del Desenvolupament de la Societat de la Informació a Espanya. En l'actualitat és conseller de Línia Directa Asseguradora, soci director de la consultora Point Llops i Assessor sènior de la consultora anglesa Candesic.





El seu nomenament va ser una proposta de la Comissió de Nominacions del Cercle d'Empresaris, reunida el passat 17 de gener. Zulueta ha avançat la voluntat de l'organisme de promoure la internacionalització i la competitivitat de les empreses espanyoles en un entorn global i de fomentar l'emprenedoria i la igualtat d'oportunitats,





Per la seva banda, Vega de Seoane, que ha finalitzat el seu mandat de tres anys i ara ha estat nomenat president d'honor, ha destacat que el Cercle és "una sòlida referència en el debat públic de qüestions fonamentals per al benestar, l'estabilitat i el progrés ".





"El Cercle ha sabut mobilitzar-se en tot moment ocupant l'espai que li correspon, sense necessitat de ficar-se en política ja que, més enllà del conflicte polític, és patent el dany econòmic i social que s'està produint", ha assenyalat respecte al desafiament independentista a Catalunya.





RENOVACIÓ DE LA MEITAT DE LA JUNTA





La junta directiva del Cercle d'Empresaris ha nomenat també com a vicepresidents a Juan Ignacio Entrecanales i Alberto Terol, a proposta del nou president, continuant com a vicepresidents Isabel Dutilh i Matías Rodriguez Inciarte.





Així mateix, el nou tresorer serà Hilario Albarracín i el lletrat assessor Santiago Martínez-Lage. En reunió prèvia a la de la Junta Directiva, l'assemblea general ordinària de socis del Cercle va aprovar la gestió realitzada pel seu president sortint, la memòria i els comptes de l'exercici 2017 i va procedir a la renovació de més de la meitat de la Junta.