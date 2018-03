El cost de les vacunes infantils era 68 vegades més car el 2014 que el 2001

L'Eurocambra alerta de la caiguda en les taxes de vacunació.





La comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària de l'Eurocambra ha alertat aquest dimarts sobre els efectes negatius per a la salut derivats dels "índexs de cobertura insuficients" que mostren les últimes dades sobre vacunació a la Unió Europea, alhora que ha demanat major transparència en els processos de producció i avaluació.





Els eurodiputats també han remarcat que és "injustificable" que el cost de les vacunes per a nens sigui "68 vegades més car el 2014 en comparació a 2001" pel que han mostrat el seu suport a l'acord existent que permet que les vacunes siguin adquirides conjuntament per diversos Estats membres per reduir costos.





La creixent manca de confiança pública en les vacunes i el consegüent descens en els índexs de vacunació suposen un "desafiament més gran" i ja han portat conseqüències negatives per a la salut, han advertit els eurodiputats, com els "evitables" brots de xarampió a diversos països .





INCREMENTAR LA TRANSPARÈNCIA





L'Eurocambra considera, però, que cal "i ncrementar la transparència" en els processos d'avaluació de les vacunes, el finançament de programes de recerca independents així com en els possibles efectes secundaris, amb la finalitat de "contribuir al restabliment de la confiança "en la societat.





Els investigadors haurien, en aquest sentit, declarar l'absència de conflictes d'interessos, mentre que en els casos en què existeixi aquest risc puguin ser exclosos dels panells d'avaluació de les vacunes. Així mateix, les deliberacions que tenen lloc en el panell d'avaluació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) haurien de deixar de ser confidencials.





Finalment, també han proposat que s'obri un diàleg amb la societat civil "basat en els fets i en la ciència" amb l'objectiu de fer front a les informacions "poc fiables, enganyoses i no científiques" i restablir la confiança en les vacunes .





La resolució aprovada aquest dimarts, que s'haurà de votar al ple d'abril o maig, valora positivament el nou pla de la Comissió Europea per incrementar el nombre de vacunacions a través del programa europeu de salut tot i que demana a l'Executiu comunitari major suport als esforços que ja realitzen els Estats membres.