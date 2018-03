Lindorff anuncia un acomiadament col·lectiu de 449 treballadors a Espanya

Seu de Lindorff a Valladolid / Google Maps.





La multinacional noruega Lindorff ha anunciat aquest dimarts que l'acomiadament col·lectiu per causes productives que contempla l'ERO anunciat afectarà aquest any a 449 treballadors, d'ells 147 a Valladolid, d'un total de 1.697 amb què compta a tot Espanya.





El total de treballadors afectats correspon a Lindorff Espanya SAU, AKTUA Solucions Financera, SLU i AKTUA Solucions Immobiliàries, SLU





En el cas de Valladolid, els 147 inclosos en l'ERO formen part dels 685 que integren la plantilla del centre amb què compta Lindorff al Polígon de La Mora, a La Cistérniga (Valladolid), dedicat a la gestió del cobrament de deutes per entitats financeres.





La mercantil pretén dur a terme les seves acomiadaments a Granada (31), Jerez de laFrontera (14), Saragossa (6), Valladolid (147), Barcelona (49), Santa Cruz de Tenerife (3), Madrid (148), Múrcia (25), Alacant (15), València (7) i Palma (4).





"CARNISSERIA INJUSTIFICADA"





CGT lamenta que en una empresa amb beneficis es presenti un acomiadament col·lectiu d'aquesta envergadura per millorar els nivells competitivitat i per això reclama documentació addicional que entén rellevant per analitzar els motius que al·lega per acomiadar, ja que "el fins ara analitzat sembla una carnisseria absolutament injustificada ".





La propera reunió per a la negociació de l'ERO s'ha fixat per al proper dimarts 27 de març a Madrid i el sindicat ha demanat documentació addicional.





Lindorff va adquirir Aktua, l'empresa de serveis immobiliaris de l'antic Banesto, fa dos anys al fons Centerbridge Partners per prop de 300 milions d'euros, ha recordat CGT.





A més, la multinacional noruega i Intrum Justitia van dur a terme una fusió que va ser aprovada el 12 de juny de 2017 per la Comissió Europea (CE) i tancada el 27 de juny.





La companyia va comunicar el 23 de febrer de 2018 la seva intenció de presentar un acomiadament col·lectiu per raons organitzatives, tot i que sense concretar llavors de quina manera afectaria cadascun dels centres de treball.