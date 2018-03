Catalunya és l'autonomia amb major nombre de persones pendents de rebre una prestació de dependència

Montserrat ha culpat el 'Procés' d'aquesta situació.





La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha afirmat que Catalunya és l'autonomia "amb el major nombre de persones" pendents de rebre una prestació per dependència en termes percentuals, "amb un 37,1% del total, és a dir, 12,58 punts més que la mitjana nacional ".





Així s'ha expressat Montserrat, en el marc d'una interpel·lació al Govern en el Ple del Senat sobre les actuacions i el calendari que l'Executiu pensa adoptar per "corregir les retallades aplicades al sistema d'atenció a les persones en situació de dependència", plantejada per la senadora del PDeCat Maria Teresa Rivera.





La ministra ha fet un recorregut sobre el que, al seu parer, ha suposat l'anomenat 'Procés' a Catalunya per a la dependència, i ha explicat que, en el període de 2012 a 2017, ha provocat "la major llista d'espera d'Espanya "i un creixement de la cobertura" molt menor que el global ".





Montserrat ha afegit que els beneficiaris entre desembre de 2012 i el mateix mes de 2017 "van ser tot just 5.261 en una comunitat autònoma de 7,5 milions de catalans".





"L'evolució en la resta d'Espanya va ser molt superior, passant de 751.000 persones amb alguna ajuda el 2012 954.000 persones l'any passat", ha recalcat.





"Junts, vostès proposen i nosaltres paguem; junts, paguem el 80% de la dependència; junts, l'copat arriba al 20%; junts, vostès treuen el nivell acordat; junts, vostès no compleixen la seva part de finançament recollida per llei", ha assenyalat la senadora.





Maria Teresa Rivera ha criticat que els dependents "estan per atendre" i que els pensionistes estan "al carrer". Així, ha assenyalat que presentarà una moció conseqüència d'interpel·lació "buscant solucions", una oportunitat perquè la ministra demostri "que les coses es fan junts".





"Per suposat que escoltaré i llegiré amb atenció la seva moció conseqüència d'interpel·lació", ha afirmat la titular de Sanitat.





Tot i això, la ministra ha replicat a la senadora que el seu partit, que prové de l'antiga Convergència, va votar "no" a la a la Llei de Dependència, i al pressupost de l'any passat, que incloïa els 100 milions addicionals per a la dependència. "Ens van donant lliçons de dependència quan veiem que a tot han dit que no", ha subratllat.





"Ens preocupa la dependència dels espanyols, i pel seu lloc també dels catalans; i vostès estan, en canvi, obsessionats amb la independència", ha tancat.