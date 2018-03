Catalunya té 30.281 locals comercials buits i plantegen transformar 10.000 en habitatge

Joana Amat (Amat Immobiliaris), Joan Carles Calbet (Retailcat) i Muntsa Vilalta





Catalunya té un total de 30.281 locals comercials buits, una xifra que ha crescut un 7,1% en els últims tres anys, de manera que empresaris del sector immobiliari i del retail s'han plantejat transformar uns 10.000 en habitatge.





Així s'extreu de l'estudi 'Què fem amb els locals buits dels carrers no comercials', que han presentat aquest dimarts la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta; la vicepresidenta d'Amat Immobiliaris, Joana Amat, i el president de Retailcat, Joan Carles Calbet, en el marc de la Setmana del Comerç.





En concret, d'aquests més de 30.000 locals comercials buits, entre 8.000 i 10.000 s'ubiquen a Barcelona; L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) compta amb 4.088 locals; Reus (Tarragona), amb 1.291, i Sabadell (Barcelona), amb 437.





Per això, Joana Amat i Joan Carles Calbet han plantejat un canvi d'usos per a aquests locals perquè puguin ser transformats en habitatge -lliure i protegit- per atendre les necessitats dels joves i de la gent gran.





Els joves menors de 34 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona han caigut un 27,4% en l'última dècada, i el 2017 van créixer un 8,5% les sol·licituds dels joves d'habitatge de protecció oficial.





Alhora, han augmentat un 14,3% les persones grans que viuen soles, presentant un de cada cinc pisos dèficits d'accessibilitat.





DEMANEN "VOLUNTAT POLÍTICA"





En concret, calculen que d'aquests més de 30.000 locals comercials buits, podrien transformar-se en habitatge per a joves i gent gran al voltant d'uns 10.000: "Cada barri i cada zona ha de dissenyar on va el comerç i la resta s'hauria d'anar convertint en habitatge. és un tema de voluntat política", ha dit Amat.





Per la seva banda, Calbet ha demanat implicació a l'Administració: "Ens agradaria que l'Administració entengués aquest missatge i s'impliqués. És una oportunitat enorme per donar una solució al mercat de l'habitatge".





Tots dos han insistit en la necessitat de repensar les ciutats perquè han assegurat que els locals buits crònics són un "problema" per al sector del retail i les ciutats, ja que molts acumulen brutícia a l'estar tancats i tenen un risc elevat d'incendi.