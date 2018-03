Sánchez, Forn i Turull i la casualitat com a excusa

El trencaclosques de la política catalana sembla que està a punt d'acabar-se. Alguns diuen que d'una manera transitòria, però això que res. Els últims esdeveniments que s'han produït aquest dilluns: la renúncia de Forn i la seva sortida de la presó, així com la del fins ara candidat, Jordi Sánchez, -l'aposta personal de Puigdemont com el seu successor- que està disposat a deixar la política per sortir, també, de presó, obre noves possibilitats de formar govern en els pròxims dies, ja amb el candidat, Jordi Turull.





Ara bé, davant d'aquest nou panorama: quin serà la postura de Puigdemont?, tenint en compte que la seva aposta per Sánchez era sí o sí. Què dirà i farà ?. El mateix que el seu collega de fugida, Toni Comín, aferrat a la seva acta com a un ferro ardent. D'alguna cosa ha de "viure".





Ara bé, la CUP, si no canvia d'opinió en les últimes hores, no vol a Turull, el que suposa que s'abstindran. Aquesta no és l'única dificultat amb què es trobaran al Parlament. Perquè la investidura de Turull sigui possible, cal que els fugits renunciïn a les seves actes i puguin ocupar els escons, els següents a la llista. Però encara en aquest supòsit, serien necessaris els vots d'altres diputats. Podrien ser el partit de Doménech, Catalunya en comú, que fessin el "sacrifici" de votar-lo perquè finalment es pugui triar a Turrull?. No hi ha res impossible en aquesta situació.





El problema de l'elecció de Turull és, a mitjà termini, la gens menyspreable possibilitat que fos inhabilitat o empresonat. En el seu lloc podria ser substituït pel vicepresident. Potser en aquest punt pugui sorgir un problema amb els republicans, a qui els correspondria, per quotes, la vicepresidència. Estaran disposats el PDeCat i Juntsx Catalunya a cedir-los la presidència?.





Les renúncies de Forn i Sánchez són realment sorprenent, sobretot la d'aquest últim, donades les seves "fermes" conviccions que ha expressat al llarg d'aquests mesos i les seves aspiracions de culminar la seva carrera política sent el President de Catalunya.





Diuen que en política les casualitats no existeixen, tot i que les vistes de "lagarterana". Les decisions de Forn & Sánchez no són fets casuals, ni s'han produït per generació espontània. ¿Que és el que està succeint en els secrets palatins? .Els que estan negociant per tornar a una certa normalitat?. La designació de Turull és una concessió per a justificar altres decisions?. Està clar que alguna cosa s'està movent, els resultats, com la pluja fina, aniran calant, sense que amb prou feines la ciutadania se n'adoni.





"En general, els homes jutgen més pels ulls que per la intelligència, ja que tots poden veure, però pocs comprenen el que veuen", deia Maquiavel.