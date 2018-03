Trias acusa Fernández Díaz i Jorge Moragas d'inventar que tenia diners a Suïssa

L'exalcalde de Barcelona i líder del grup Demòcrata a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha assenyalat aquest dimecres l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i al representant permanent d'Espanya a l'ONU, Jorge Moragas, de ser "els grans instigadors" de la publicació d'una presumpta compte en un banc suís amb 13 milions d'euros.





"Un està a l'ONU d'ambaixador i un altre segueix en el Congrés dels Diputats presidint una comissió quan es demostra que són els que s'han inventat aquesta mentida", ha criticat en una entrevista de TV3 en què ha explicat que està pendent de conèixer la sentència sobre el cas, que va denunciar als tribunals i que s'emmarca en una estratègia de desprestigi.





"Van intentar destruir Pujol, a Mas i a mi", ha assegurat, i ha lamentat que no hi hagi hagut conseqüències polítiques per la publicació del suposat compte, que ha sostingut que és falsa.





Preguntat sobre la confessió de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol reconeixent que tenia diners a Andorra, ha explicat que va rebre la notícia amb tristesa i que pensa es va equivocar en com ho va relatar: "Crec que va cometre l'error de voler carregar amb la culpa de coses que, en gran part, no eren culpa seva ".





Sobre la seva etapa com a diputat al Congrés per CiU de 2000 a 2004, ha revelat que va forjar una gran amistat amb l'ara president del Govern central, Mariano Rajoy, però li ha retret un canvi d'actitud cap a Catalunya: "M'ha fet fer el ridícul en el meu partit perquè ho he defensat".





Creu que si el Govern del PP de llavors hagués assumit el programa de CiU -en el qual reclamava més autogovern i reconeixement a la identitat catalana- "hagués pogut passar que l'Estat no hagués tingut por de fer un referèndum".





"Si em reconeguessin que Catalunya és una nació, amb respecte a les competències, jo no tinc un gran problema amb Espanya. El problema amb Espanya és que es converteix en un estat opressor", pel que ha augmentat l'independentisme, ha analitzat.





El sobiranisme, ha asseverat, no el dirigeixen els partits polítics sinó la societat civil, cosa que creu que a Madrid no s'ha comprès: "Creuen que ho fem nosaltres. Òmnium no ho controlen polítics. L'ANC no ho controlen els polítics".