L'ERO de Zeta fa desaparèixer el seu Departament de Comunicació

Les tres persones del Departament de Comunicació del Grup Zeta s'han vist afectades per l'ERO de l'empresa i perdran el seu lloc de treball en desaparèixer el departament sencer.





El Departament de Comunicació es troba integrat en "Zeta Serveis i Equips" (administració i serveis informàtics), una divisió en la que hi ha previstos al voltant de 50 acomiadaments i encara que la supressió d'aquest departament no estava inclosa en l'informe que va elaborar Deloitte, es recomanava la venda de totes les publicacions de Zeta que no guanyessin diners.





L'ERO es troba en període de consultes fins al 7 d'abril i, a partir de llavors, si no hi ha canvis, fruit de la negociació amb el Comitè d'Empresa, el grup començarà a executar els 177 acomiadaments que reduiran l'estructura, suprimint a més els departaments d'Informàtica, Arxiu i Traducció.