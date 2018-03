El jutge Castro defensa augmentar la pena de presó per a Urdangarin

José Castro, el jutge que va instruir el cas Nóos i que actualment ja està jubilat, ha considerat que la Fiscalia té "arguments sobrats" per demanar l'increment de la pena de presó per a Iñaki Urdangarin, dels 6,3 anys als 10.





Castro ha assegurat en declaracions a la Cadena Ser que es "segueix mantenint" que "procediria a un increment de les penes a l'apreciar delictes afegits als que ja van ser condemnats".





TRIBUNAL SUPREM





La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) celebra aquest dimecres 21 de març una vista pública en què s'escoltaran els arguments presentats per la Fiscalia i per les defenses de diversos dels condemnats en el cas Nóos.





Entre els recurrents figuren la Fiscalia; l'Advocacia de l'Estat, el marit de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin; el seu exsoci Diego Torres, i l'expresident de les Balears Jaume Matas.





La fiscal de Tribunal Suprem Ángeles Garrido ha defensat aquest dimecres un increment de les penes imposades per l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca a Iñaki Urdangarin i al seu exsoci Diego Torres per considerar-los "motor de tota la seqüència" dels delictes comesos mitjançant l'Institut Nóos.





PRESÓ





Per al primer ha sol·licitat que s'incrementi la condemna inicial de sis anys i tres mesos de presó fins als deu anys.





En una intervenció de caràcter molt tècnic la representant del Ministeri Públic ha defensat l'aplicació de tipus agreujats a les penes inicialment imposades per a tots dos i per a l'expresident balear Jaume Matas pels delictes de malversació de cabals públics, en tractar d'un "delicte bilateral" en el qual és necessari el concurs de totes les parts.





"En l'administració pública no pot fer-se tot el que un vulgui, no regeix el principi d'autonomia de la voluntat", ha assenyalat la fiscal Garrido per justificar la comissió també dels delictes de prevaricació.





ANTECEDENTS





Urdangarin va ser condemnat a sis anys i tres mesos de presó, set anys i un mes d'inhabilitació especial i multa de 512.533,68 euros per un delicte continuat de prevaricació en concurs amb un de falsedat en document públic i de malversació (dos anys i vuit mesos de presó), un frau a l'Administració pública (set mesos), un tràfic d'influències (un any) i dos delictes contra la Hisenda pública (un any cadascun) ja responsabilitat civil.





La pena imposada va ser no obstant això bastant inferior als 19 anys de presó que demanava per a ell inicialment la Fiscalia, ja que el tribunal de Palma el va absoldre dels delictes de blanqueig de capitals i estafa i de diversos delictes de falsedat en documents, tràfic d' influències, prevaricació, malversació i frau en relació amb activitats a les Balears, el País Valencià i Madrid i va tenir en compte circumstàncies atenuants de reparació del dany.