Ordenen detenir una regidora de la CUP de Reus per no acudir al jutge tres vegades

El Jutjat d'Instrucció 2 de Reus (Tarragona) ha acordat la detenció de la regidora de la CUP al municipi Mariona Quadrada després que no hagi comparegut cap de les tres vegades en què ha estat citada per declarar com a investigada en la causa per delicte d'odi que la investigació al costat d'altres regidors de la localitat tarragonina, ha informat en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Després de l'operatiu de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra el referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre, els portaveus municipals del PDeCAT-CiU, CUP, ERC i Ara Reus van signar un manifest que sostenia que la convivència es va alterar amb l'arribada a Reus de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional -que es van allotjar en hotels de la ciutat- i criticava la intervenció policial a la jornada de votacions.





La Policia Nacional va denunciar que durant la seva estada en un hotel de la ciutat per participar en l'operatiu contra l'1-O es van convocar protestes contra la presència del cos, i el manifest de l'Ajuntament s'ha inclòs en la causa.





La CUP compta amb sis regidors al consistori de Reus, i alguns d'ells ja van quedar en llibertat després d'acollir-se al seu dret a no declarar quan van comparèixer al tribunal.





Es tracta de Marta Llorens i Oriol Ciurana, que ja van plantar al Jutjat al novembre al costat de Quesada, però van ser detinguts al desembre i van quedar en llibertat després de presentar-se davant el jutge.