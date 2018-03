Torrent obre nova ronda de consultes després de la renúncia de Sànchez

Roger Torrent accepta la renúncia de Jordi Sànchez





El president del Parlament, Roger Torrent, s'obre a partir del dijous 22 de març nova ronda de consultes amb els partits per abordar la candidatura a la investidura de la Presidència de la Generalitat, després de rebre aquest dimecres la renúncia formal de Jordi Sànchez al seu escó a la cambra catalana i renunciar així a ser candidat.





En una compareixença des del seu despatx d'audiències de la Cambra, Torrent ha valorat el "acte de generositat" de Sànchez, però alhora ha criticat que no hagi pogut ser el candidat perquè el Tribunal Suprem li ha denegat tant l'excarceració com un permís per a acudir a l'hemicicle.





Ha retret les "intromissions il·legítimes i antidemocràtiques de l'Estat" contra l'activitat normal del Parlament i ha assegurat que treballarà perquè no quedin impunes, recordant que la Mesa de la Cambra estudia si presenta una querella contra el jutge del Suprem Pablo Llarena.