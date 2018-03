PSOE i Podemos demanen explicacions a Cifuentes per la suposada falsificació d'un màster

PSOE i Podemos han demanat aquest dimecres explicacions a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per la suposada falsificació de notes en un Màster que va realitzar en Dret Autonòmic de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC).





Segons aquesta informació, quan Cifuentes era delegada de Govern central a Madrid li van canviar la nota de 'No presentat' a 'Notable'. Aquest canvi va ser realitzat per "una funcionària que no treballava en el servei de postgrau ni tan sols en el mateix campus on s'impartia".









