Promotors de la Renda Garantida de Ciutadania alerten d'"incompliments flagrants"

Diosdado Toledano, portaveu de promotors de la Renda Garantida de Ciutadania





Representants de les entitats promotores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han alertat de "incompliments flagrants" en el pagament d'aquest ajut de 564 euros mensuals que es va aprovar al Parlament per unanimitat i que va començar a pagar-se el 15 de setembre de 2017.





El portaveu dels promotors, Diosdado Toledano, ha detallat aquest dimecres en roda de premsa al Parlament que actualment hi ha com a mínim 15.000 persones que haurien d'haver començat a cobrar i que no ho han fet.





Són persones que van fer la seva sol·licitud quan va començar a desplegar-se la llei i els expedients no s'han resolt: la llei especifica que s'han de considerar aprovada tota sol·licitud que no hagi rebut resposta als cinc mesos de demanar-se, el que es coneix com 'silenci positiu' .





Toledano ha alertat que no s'estan pagant aquests casos i que hi ha un terç de persones als quals la Generalitat els ha tornat a demanar tota la documentació en veure que estava a punt d'expirar el termini de cinc mesos.





Ha detallat que la llei va començar a aplicar-se amb normalitat i que s'ha anat pagant tot bé, havent sol·licitat la renda prop de 75.000 persones.





Però afirma tot va començar a torçar-se, fins al punt que no s'està pagant el gran gruix de les sol·licituds i de que s'estan denegant algunes rendes sense justificar, ha advertit.





Preguntat per si l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha influït en la gestió de la RGC, Toledano ho ha negat: "Això no depèn del 155 ni té res a veure".





També ha alertat que la Conselleria de Treball i Afers Socials està actuant amb "total opacitat" i que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) està saturat.





De fet, els treballadors del SOC han presentat una denúncia davant la inspecció de treball que esperen que "s'investigui en profunditat".





Toledano ha destacat que els promotors d'aquesta iniciativa no permetran "que la millor llei que s'ha fet a Catalunya en els últims temps sigui conculcada per persones que no demostren ni l'eficiència ni la responsabilitat suficients".





REUNIÓ AL PARLAMENT





Toledano i sis representants més de la comissió promotora de la RGC s'han reunit aquest dimecres al Parlament amb representants dels partits per abordar la situació.





Segons ha dit, a la trobada només han acudit representants de Cs, JxCat, el PSC, CatECP i la CUP: "De la resta no tenim justificació de la seva absència".