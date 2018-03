Santamaría replica a Rivera que diu "una cosa i la contrària" amb el 155

La vicepresidenta del Govern central i ministra per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dimecres que l'executiu manté la "coherència" contra l'independentisme mentre que, al seu judici, el president de Cs, Albert Rivera, ha dit "una cosa i la contrària ", respecte a com s'ha d'actuar davant la situació a Catalunya.





"El Govern central treballa per debilitar l'independentisme i fer fort el constitucionalisme, mantenim la coherència i no ens sumem a qualsevol conjuntura. Vostè defensa una cosa, la contrària, l'extrem i l'intermedi", ha contestat a Rivera en el ple del Congrés quan aquest li ha preguntat per l'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya Antoni Molons.





En virtut de l'article 155 de la Constitució, l'Executiu de Mariano Rajoy va destituir divendres passat Antoni Molons, detingut un dia abans en haver estat acusat de contractar publicitat per al referèndum independentista l'1 d'octubre de 2017.





MENTEIXEN O ELS PRENEN EL PÈL





En relació amb això, el líder de Cs ha demanat a la vicepresidenta que aclareixi si Rajoy i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, "van mentir en seu parlamentària" en assegurar que no s'havia fet servir diners públics per a fins il·legals, o si és que la Generalitat els ha "pres el pèl" malgrat que ells controlaven els comptes catalans des del passat 15 de setembre.





Rivera, que ha subratllat que la informació sobre el suposat desviament de fons públics procedeix d'una investigació policial i judicial, ha instat el Govern a "fer complir la llei" a Catalunya i ha preguntat "qui va a assumir responsabilitats per haver permès la barbaritat" que"es gasti diners públics en el separatisme".





"Vostè és la responsable, al costat del senyor Montoro, d'aquests comptes", ha afegit.





Després d'acusar Rivera de "posar sentència" mentre els jutges continuen investigant, Sáenz de Santamaría li ha recordat com la formació taronja, a l'inici del procés separatista, demanava "més política i més cintura amb l'independentisme" i manifestava que no era el moment d'aplicar l'article 155 perquè calia "evitar sobreactuar".





"Per això ens van recomanar al setembre que no féssim res. És més, volien fer una moció de censura, la senyora (Inés) Arrimadas amb 25 escons, i ara no s'atreveix (a presentar-se a la investidura com a presidenta de la Generalitat) amb 36. I després ens van dir que convoquéssim eleccions perquè el pitjor era estar amb una gestora del Govern central", ha relatat la vicepresidenta.





UNS 260 ALTS CÀRRECS DESTITUÏTS





La ministra per a les Administracions Territorials ha precisat que durant els 120 dies que porta en vigor l'article 155 a Catalunya, el Govern central ha destituït uns 260 càrrecs de la Generalitat: 14 el dia que es va aprovar la mesura i altres 240 posteriorment "per dur a terme la demolició de les estructures d'Estat "que havia creat l'Executiu autonòmic.





"El Govern central i l'Estat de Dret vetllen pel compliment de la llei, i crec que seria bo que en aquesta Cambra, en comptes de fer publicitat de quina llestos semblen alguns, reforzáramos tots aquest Estat de Dret. Vostè també forma part d'ell, senyor Rivera", ha recalcat.