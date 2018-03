El jutge cita els implicats en el procés i dificulta la candidatura de Turull

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat per a aquest divendres a les 10.30 hores a totes les parts personades en la causa que s'instrueix contra el procés independentista a Catalunya per comunicar-los l'ordre de processament, segons les previsions, i començar el judici.





En una providència, el magistrat també ha citat a la mateixa hora sis dels investigats -Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa-, acompanyats de lletrat "a fi de practicar la compareixença prevista en l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal", amb l'objectiu de revisar si es dicta presó provisional contra ells.





La providència es coneix després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi anunciat nova ronda de consultes amb els partits per buscar candidat a la presidència de la Generalitat després de la renúncia de Jordi Sànchez.





Per part de JxCat figura com a candidat Jordi Turull, per la qual cosa si l'envien a presó es dificultarà de nou la Presidència a la Generalitat.