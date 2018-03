SegurCaixa Adeslas rep el premi 'Millor companyia asseguradora a Espanya'

La revista 'Global Banking & Finance' ha reconegut a SegurCaixa Adeslas, companyia integrada en Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, com la millor companyia asseguradora a Espanya per segon any consecutiu.





El guardó, que es concedeix des de fa vuit anys a les entitats financeres que destaquen en àrees rellevants, suposa "un reconeixement a la tasca de la companyia en tots els rams en què opera, segons ha assenyalat el president executiu de SegurCaixa Adeslas, Javier Mira.





El passat exercici, la firma va registrar un benefici net de 314 milions d'euros, un 23,3% més que el 2016, amb un augment de les primes del 7,8%, fins a arribar 3.547 milions d'euros, i del 6,2 % en els clients, fins a acumular 6.340.000 d'assegurats.





Mira també va assenyalar que els clients els valoren amb una puntuació "molt elevada, de 9 sobre 10", a causa del "compromís" de la signatura de situar "al centre de les seves estratègies" els assegurats.





Amb una quota de mercat en Salut del 29,1%, SegurCaixa Adeslas és la primera companyia per grandària en aquest tipus de cobertura i la segona en el segment de No Vida.