Alberto Fernández (PPC): "La multiconsulta milionària de Colau pretén que només es pregunti el que volen els seus amics"

Alberto Fernández proposarà preguntes per a la multiconsulta de Colau.





El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, proposarà al ple municipal de divendres que la 'multiconsulta' que el Govern d'Ada Colau preveu celebrar abans de l'estiu inclogui preguntes sobre el tramvia, carrils bici i clubs cannàbics, entre d'altres assumptes.





"Per què a la 'multiconsulta' que es vol organitzar amb un milionari cost es va a preguntar només el que volen els amics de Colau?", Ha asseverat Fernández, que ha dit que les preguntes van dirigides als seus satèl·lits ideològics de la esquerra més extrema de la ciutat, quan considera que hi ha altres qüestions que s'haurien preguntar als barcelonins.





El ple votarà en una sessió extraordinària el 5 d'abril les preguntes per a la 'multiconsulta', amb tres d'iniciativa ciutadana que versen sobre la gestió pública de l'aigua; la compra de l'edifici del Gimnàs Sant Pau per garantir la seva continuïtat i ubicar habitatge públic, i el canvi de nom de la plaça Antonio López pel de Idrissa Diallo.





En concret, el PP proposa preguntar als barcelonins si prefereixen prioritzar acabar les obres de la L9 de metro i la xarxa ortogonal de bus abans d'unir el tramvia per la Diagonal; frenar el desplegament de carrils bici per revisar-; els terminis de la cobertura de la Ronda de Dalt, i la reforma de l'avinguda Meridiana.





També advoca per preguntar si haurien d'estar permesos els clubs en els quals es pot fumar cànnabis en edificis residencials, i sobre la conformitat dels veïns amb que els serveis públics es puguin prestar de "manera directa o indirecta, al mínim cost per a la ciutadania i amb la màxima qualitat i eficàcia ".





Fernández al recordat que el reglament de participació que regula l' 'multiconsulta' preveu que les preguntes puguin ser introduïdes per iniciatives ciutadanes -amb recollida de signatures i majoria simple en el ple- i també pels grups municipals i el Govern de Colau, que en aquest cas han de ser aprovades pel ple amb una majoria reforçada de 27 edils de 41.





Preguntat per si preveu votar a la 'multiconsulta', ha dit que primer s'ha de convocar i conèixer-detalls com el seu cost definitiu, pel que ha optat per "esperar que s'acabi el procés" abans de posicionar-se sobre la seva participació, i ha recordat va anar a votar a la consulta sobre la Diagonal de 2010 i que li havien suplantat la identitat.





A més, el PP presentarà al ple un prec perquè el govern municipal informe de les subvencions a entitats que han tingut vinculació amb membres de l'executiu de Colau, i un altre per demanar que es respecti la presència de l'Exèrcit al Saló de l'Ensenyament i es garanteixi la seva normal participació en properes edicions.