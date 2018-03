Atresmedia fitxa al periodista Alfonso Arús

Arús presentarà un programa a La Sexta.





Atresmedia Televisió ha anunciat aquest dimecres la incorporació al grup del periodista Alfons Arús que es posarà al capdavant d'un programa a la Sisena pròximament, després d'un acord tancat fa diverses setmanes.





"Celebro que es pugui oficialitzar un compromís que es va gestar fa temps i que, per fi, avui pot fer-se públic. La passió per una nova aventura, l'excel·lent tracte humà, la solidesa d'un projecte, la coherència d'un model, l'estabilitat de la qual gaudeixen els presentadors i, per què no dir-ho, l'enorme il·lusió que m'han transmès els responsables del grup han fet que fos molt senzill prendre la decisió ", ha afirmat Alfonso Arús.





El peridiodista se sent "feliç de tornar a casa". "Després de 24 temporades, retorn amb més arrugues però també amb més il·lusió, més energia, més convenciment, més emoció i més gratitud. Amb enormes desitjos de tornar a ser un més d'aquesta gran família que és Atresmedia", ha destacat Arús.





"A partir d'avui ens posem en marxa per dissenyar un model de programa que, de ben segur, serà coherent amb la meva manera d'entendre la televisió i mantindrà l'esperit del que porto dirigint des de fa tant de temps. Tant de bo que agradi. Per ganes i esforç, no quedarà ", ha indicat sobre l'espai que presentarà a laSexta.





Alfonso Arús va iniciar la seva trajectòria en les ones a Antena 3 Ràdio i Ràdio 80 Sèrie Or d'on va saltar a Cadena Rato (avui Onda Cero) amb el programa 'Arús amb llet' (Premi Ondas 1989) que va passar a emetre després en la nounada M80 Ràdio.





En televisió, el seu primer treball va ser el concurs humorístic 'La casa per la finestra' (1989, a La 2) i vídeos de Primera (La 1).





El 1992, va presentar a Antena 3 'A l'atac' (versió nacional de 'Força Barça' que presentava a TV3) i posteriorment 'El Chou' (1994). Des de 2002, fins fa unes setmanes, presentava 'Arucitys' (Premi Ondas 2012) a la televisió catalana 8tv.