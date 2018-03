'Autèntics', campanya viral pel Dia Mundial de la Síndrome de Down

DOWN ESPANYA ha llançat la campanya 'Autèntics' amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down que se celebra el dimecres 21 de març. La campanya -realitzada sense cap tipus de guió- mostra a les persones amb síndrome de Down tal com són, sense artificis, i reflecteix que ells són inimitables, espontanis i genuïns, en definitiva, autèntics.





L'objectiu és que la societat s'acosti més a la manera de ser, pensar i sentir d'aquest col·lectiu que a Espanya està format per 35.000 persones i que els descobreixi com no ho havia fet fins ara.





El vídeo en només una setmana ha aconseguit més de mig milió de visualitzacions i DOWN ESPANYA espera que es converteixi en un èxit viral.