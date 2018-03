Iberdrola instal·larà 25.000 punts de recàrrega de vehicle elèctric a Espanya

2.300 s'instal·laran a Catalunya.





Iberdrola preveu instal·lar un total de 25.000 punts de recàrrega de vehicle elèctric a Espanya (2.300 a Catalunya) fins a l'any 2021.





La majoria d'ells, 16.000, s'instal·laran en llars i els 9.000 restants en empreses que vulguin oferir aquest servei als seus empleats o clients.





En línia amb el seu compromís per impulsar la mobilitat sostenible i oferir als seus clients els productes i serveis que demanden en cada moment, Iberdrola ha llançat el seu nou pla Smart Mobility per a l'impuls de la mobilitat elèctrica.





Smart Mobility és una solució integral global que inclou l'adquisició del punt de recàrrega, la seva instal·lació i garantia, la consulta i la possibilitat d'operar-en temps real ia distància a través d'una senzilla aplicació disponible a tots els dispositius IOS i Android (App Smart Mobility Llar), i el contracte de subministrament que s'adapta a cada

client.





Iberdrola ha dissenyat un pla d'electricitat específic per a la recàrrega del vehicle elèctric a les llars que aprofita el període més barat del dia - entre la 1:00 i les 7:00 hores - per a la recàrrega econòmica de la bateria, de manera que el despesa estimada es redueix a 50 cèntims per cada 100 quilòmetres. Es calcula que, de mitjana, la recàrrega elèctrica és 10 vegades més barata que la gasolina.





Finalment, cal destacar el compromís d'Iberdrola que l'electricitat subministrada en aquests contractes és 100% verd, en comptar amb un certificat de garantia d'origen renovable que assegura que aquesta energia prové de fonts de generació neta.