El pare dels nens morts en l'incendi de Getafe va deixar una nota confessant l'infanticidi

Els Bombers al pis / Emergències 112 Madrid.





El pare dels nens morts ahir a la nit a Getafe, que es va suïcidar llançant-se a les vies d'un tren, portava a sobre una nota manuscrita en què admet que els va matar "perquè no patissin", han confirmat policials.





El Grup V d'Homicidis de la Policia Nacional ja compta amb aquesta petita carta, recollida durant la inspecció ocular del cadàver.





Aquest document ja ha passat a formar part de la investigació i que serà remès amb la resta de la documentació al Jutjat número d'Instrucció número 4 de Getafe, que ha declarat el secret de les actuacions i ja compta amb l'autòpsia dels petits.





Per tot això, tot apunta que es tracta d'un doble infaticidio tot i que els suposats motius del pare per acabar amb la vida dels seus dos fills no estan encara clars.





Tant des de la Policia Nacional com des de l'Ajuntament de Getafe han coincidit a destacar que no hi havia denúncies prèvies per maltractaments i que l'home, de 46 anys, tampoc tenia antecedents penals.





Tampoc hi havia requeriments policials per part de la Policia Local d'haver hagut d'intervenir al domicili d'aquesta família. Fonts de l'entorn asseguren que la parella estava en tràmits de separació.