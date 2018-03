Nous disturbis a Lavapiés deixen almenys tres policies ferits i un detingut

Aldarulls a Lavapiés la setmana passada.





Tres policies municipals han resultat ferits després llançar-los objectes contundents diverses persones a la plaça de Lavapiés, després de intentessin identificar un ciutadà senegalès que ahir els va proferir amenaces greus, han informat fonts policials.





Els fets han ocorregut sobre les 17 hores d'aquest dimecres quan els dos agents han procedit a aquesta identificació.





Llavors, un grup de persones, pel que sembla companys de l'identificat que es trobaven per allí, ha començat a enfrontar-se als agents i uns altres han van començar a llançar objectes contundents d'una obra propera.





Com a conseqüència d'això, tres policies han resultat ferits, un per un cop de puny en la cara, un altre ha rebut un cop de puny en l'ull i el tercer ha rebut un fort cop en el braç per l'impacte d'una paperera.





Amb moltes dificultats han pogut sortir del lloc i han estat atès en la seva Mútua sanitària, han detallat les mateixes fonts.





Per tot això, han hagut de demanar collaboració urgent al Cos Local i fins al lloc han acudit dos equips de les Unitats de Suport a la Seguretat (UAS), així com indicatius d'Unitats de Districte Centro Sud i Nord de la Policia Municipal. La persona identificada ha resultat finalment detingut.





Fuentes de l'Ajuntament de Madrid i del Cos Local han corroborat que s'ha produït en Lavapiés "un conflicte" entre una patrulla i un ciutadà que finalment ha estat detingut. També han confirmat que hi ha hagut tres agents locals ferits.





D'altra banda, apunten al fet que aquest incident no té cap relació amb la manifestació convocada per avui a les 17 hores per l'Associació d'Immigrants Senegalesos a Espanya"en memòria dels nostres germans Mami Mbaye i Ousseynou Mbaye i contra el racisme" que va discórrer entre la plaça Nelson Maldela i la Porta del Sol.





Tant Policia Nacional com a Municipal han informat també que a les 19 hores no hi havia cap incident actiu a la zona.





De fet, la Policia Nacional, que va rebre requeriment de collaboració Policia Municipal per aquest nou succés, no ha tingut finalment que actuar.