Els independentistes valoren investir demà a Turull president de la Generalitat

JxCat, ERC i la CUP estan negociant la possibilitat de celebrar demà el ple d'investidura, amb el nom de Jordi Turull sobre la taula, per anticipar-se a la visteta prevista per al divendres pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.





El magistrat ha anunciat per al divendres el processament, entre d'altres, de Turull, el que podria conduir a la seva inhabilitació si se li apliqués el delicte de rebel·lió, de manera que les forces independentistes han intensificat els seus contactes al Parlament per preparar una resposta conjunta , que podria passar per convocar demà el ple d'investidura.