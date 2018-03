Destaca el desconomiento del càncer colorectal.





El càncer colorectal és el tumor més freqüent a Espanya, però no el més conegut socialment, segons la 'II Enquesta sobre el coneixement del càncer colorectal a públic general' promoguda per la Fundació Merck Salut.





Segons els resultats del mateix, el terme càncer és reconegut per pràcticament tota la població com una malaltia greu, però destaca el desconeixement d'aquest tipus de càncer, que ocupa la quarta posició, per darrere dels de mama o càncer de pulmó.





"Per això cal seguir insistint en la difusió de missatges i en campanyes de detecció precoç que pugui reduir-se l'impacte de la malaltia en la seva vida", ha assenyalat la presidenta executiva de la Fundació Merck Salut, Carmen González Madrid.





Per la seva banda, el vicepresident de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina i catedràtic emèrit de la Universitat Complutense de Madrid, Eduardo Díaz-Rubio, ha destacat la preocupació que aquest càncer sigui encara poc conegut i s'ha referit a les campanyes de conscienciació fetes, tant del càncer de mama com de pulmó, com a factors que influeixen en el fet que aquests tinguin un major reconeixement social.





En la mateixa línia, l'especialista s'ha referit a la necessitat de "implementar campanyes de cribratge". I és que segons l'últim informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) 2018, basat en dades de Globocan i de Redecan, s'aprecia una tendència cap a una major incidència d'aquest càncer, que ja se situa com a primera causa de càncer en Espanya (gairebé 35.000 nous casos a l'any), i el segon tumor més mortal (més de 15.000 casos).





El professor ha subratllat, a més, la importància d'un diagnòstic més d'hora, amb els quals "s'aconseguiria detectar tumor encara no malignizado i elevar notablement la supervivència".





Actualment, "només el 15 per cent dels casos de càncer colorrectar es detecten en un estadi primari", ha afirmat Díaz-Rubio.





Per concloure la seva intervenció, l'especialista ha demanat que hi hagi una "major informació" tant sobre el diagnòstic, com del tractament del càncer colorectal, amb el que es busca "una major adherència als programes de cribratge ja existents".





CONEIXEMENT EN EL TRACTAMENT





De l'enquesta també es desprèn que 3 de cada 5 coneixedors d'aquest càncer no és capaç d'esmentar cap tractament per a aquesta malaltia, sent la quimioteràpia i la cirurgia els recursos terapèutics més coneguts.





Pel que fa a l'existència de biomarcadors oncològics només la meitat dels enquestats coneix el terme, xifra encara més baixa (18%) en ser preguntats sobre la biòpsia líquida, el que "posa de manifest que encara hi ha molt camí per recórrer pel que fa a informació social es refereix ", ha indicat el doctor Díaz-Rubio.





El coneixement que hi ha sobre el càncer colorectal augmenta, segons l'enquesta, amb l'edat, de manera que els que estan en edat de fer-se colonoscòpies (indicades a partir dels 50 anys).





FALSOS MITES





Segons ha destacat el president de l'Associació de Pacients Europacolon, Emilio Església Castro, "aquesta és una malaltia estigmatitzada, ja que la major part dels pacients l'oculta, fins i tot quan sobreviuen a ella, i els mitjans de comunicació no li ofereixen una cobertura informativa acord amb la seva transcendència ".





En l'àmbit dels 'falsos mites', la població sembla estar ben informada, diferenciant correctament la veritat i el que no, excepte en el cas del consum de carn vermella i la seva relació amb el càncer, cosa que, segons el professor Díaz-Rubio "no té evidència científica que el no consum de carn vermella disminueixi la probabilitat de patir càncer de còlon".





Finalment, l'enquesta assenyala que la major part de persones refereix al seu metge per informar-se sobre la malaltia (93%), seguit d'Internet (33%) i les associacions de pacients (27%).