El director d'Unipost admet que la Generalitat els va enviar les targetes censals de l'1-O

El director de l'empresa de missatgeria Unipost per a Catalunya i Balears, Francisco Fuentes Ruiz, ha declarat aquest dimecres com a testimoni al jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, i ha explicat que la Generalitat -client habitual-- li va trucar per avisar que els arribaria un enviament, sense dir que eren les targetes censals de l'1-O.





Segons han indicat fonts jurídiques, Ruiz ha declarat que les 45.000 targetes trobades en la seva empresa van arribar uns dies després de la trucada però sense albarà, pel que no es van repartir i no es van pagar perquè tampoc tenia factura.





Com aquest enviament de tres palets no portava albarà, no es va repartir, i tampoc tenia factura, de manera que no s'ha cobrat, segons el testimoni, que sosté que no va sospitar que podia ser un enviament vinculat a l'1-O perquè va pensar que en aquest cas el producte postal hagués estat diferent.





CONTRACTE AMB LA GENERALITAT





Aquest dimecres també han declarat en el Jutjat d'Instrucció 13 el exresponsable de l'àrea de Manresa i Terrassa David Ruiz; el exdirector financer Xavier Barragán, el exjefe d'administració del centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Javier Salvat, i un conserge.





Barragán ha explicat que Unipost tenia des de 2016 un contracte marco amb la Generalitat i que era un client habitual de l'empresa per a enviaments de missatgeria.





Per la seva banda, el exresponsable de l'àrea on es van trobar les targetes ha puntualitzat que eren cartes tancades i que ell no podia accedir al contingut perquè hagués comès un delicte, per la qual cosa desconeixia que era material de l'1-O.





El director també ha explicat que es van rebre els palés amb les targetes a L'Hospitalet de Llobregat però que els van traslladar a Terrassa perquè l'empresa estava en concurs de creditors i volia evitar crítiques d'alguns treballadors relacionades amb els seus treballs per la Generalitat.





Unipost ha estat vinculada a la logística de la recerca dins de la recerca del Jutjat 13, i la Guàrdia Civil va detenir el 14 de desembre al director general, Pablo Raventós, mentre es registrava l'empresa a L'Hospitalet de Llobregat.