Vaga indefinida dels treballadors de les cafeteries de l'Aeroport del Prat a partir del 24 de març

Vaga indefinida a partir del 24 de març.





Els treballadors de les cafeteries de l'Aeroport del Prat anuncien una vaga indefinida a partir del 24 de març per protestar contra la precarització que segons ells provoca el concurs d'AENA sobre les concessions de restauració.





"La divisió de la concessió en diverses empreses comporta una pèrdua important dels drets laborals, socials i econòmics aconseguits mitjançant acords i pactes al llarg d'aquest 40 anys amb les diferents concessions", sosté UGT en un comunicat.





Així sostenen que els motius de la vaga són la pèrdua del conveni del sector, ia la nova empresa vol aplicar el seu conveni, el que provoca una "pèrdua de condicions socials i econòmiques", i també la pèrdua de representació sindical, així com el malestar pel sistema de torns de treball en rotació.





Des del sindicat també denuncien que en reunió mantinguda amb l'empresa el 9 de març d'aquest any amb la direcció s'ha confirmat l'aplicació del seu conveni d'empresa i que, per tant, tots els pactes que tenien com a col·lectiu queden sense efecte.





Així, anuncien els següents mobilitzacions a les instal·lacions aeroportuàries i també a la seu de l'empresa Pansfood:





-24 de març de 2018: de 12 a 13 hores, CONCENTRACIÓ a la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona, zona d'arribades (La Plaça)





-3 d'abril de 2018: de 11 a 13 hores, MANIFESTACIÓ des Av. Diagonal / carrer Bruc fins a la Delegació del Govern al carrer Mallorca (Barcelona)





-4 d'abril de 2018: de 10 a 12 hores, CONCENTRACIÓ a la seu de l'empresa PANSFOOD, SA, al carrer Alcalde Barnils, s / n (Sant Cugat del Vallès).





-5 d'abril de 2018: de 11 a 13 hores, MANIFESTACIÓ des la Rambla (font de Canaletes) fins a la plaça de Sant Jaume (Barcelona).