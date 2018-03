Pascal va demanar a Puigdemont que convoqués eleccions i abandonés la via unilateral

Pascal va demanar a Puigdemont que convoqués eleccions.





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va demanar en diverses ocasions a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que convoqués eleccions a Catalunya i que no optés per la via de la unilateralitat, segons va exposar en la seva declaració en qualitat de investigada al Tribunal Suprem.





D'acord amb l'àudio del seu interrogatori, Pascal va explicar al magistrat Pablo Llarena que instrueix la causa del procés sobiranista, que ella sempre ha defensat que calia trobar una solució al conflicte en el marc de la negociació política i amb respecte a les lleis i la Constitució.





En la seva declaració com investigada que va tenir lloc el passat 19 de febrer, la política catalana va confessar que va intentar convèncer a l'expresident de la Generalitat que era millor convocar eleccions d'aprovar la declaració unilateral d'independència.





Respecte a la prohibició expressa que pesava sobre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre per part del Tribunal Constitucional, la política ha afirmat que la va conèixer "a posteriori" encara que va admetre que va participar en la consulta i que va donar la seva opinió a través del seu vot.





Pascal, que va ser citada com investigada pel magistrat Llarena el 22 de desembre passat per la seva presumpta integració en el comitè estratègic esmentat en el document 'Enfocats', ha explicat que va tenir coneixement del mateix per la premsa i que "mai" ha format part de aquest grup ni ha pres cap decisió estratègica.





CONEIXIA FULL DE RUTA





Sobre l'anomenada 'full de ruta' que recull l'agenda confiscada al domicili de Josep Maria Jové, nombre 'dos' d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia, Pascal va precisar que es va assabentar de la mateixa per la direcció del partit, però que ni havia participat en cap trobada ni havia donat el vistiplau a cap decisió de rellevància.





D'aquesta manera, Pascal va seguir la línia marcada per altres investigats en aquesta causa -que suma un total de 28 imputats- negant la seva implicació en la presa de decisions i rebutjant la via de la unilateralitat.





També va insistir que ella no només no havia donat ordres de mobilitzacions a la ciutadania sinó que sempre ha reivindicat la via pacífica.





Es va referir en concret a les protestes que van tenir lloc durant el registre judicial de la Conselleria d'Economia de Barcelona el passat 20 i 21 de setembre i de les quals es va assabentar a través de les xarxes socials, sense conèixer exactament els motius pels que existia una concentració massiva a les portes de la seu.





PRESENT A LA CONSELLERIA D'ECONOMIA





Preguntada pels danys que van patir els cotxes de la Guàrdia Civil a la concentració i per la dificultat que va tenir la comitiva judicial d'abandonar l'edifici, Pascal va dir que va estar present en el lloc a la tarda per assabentar-se del que estava passant, però que no va poder apreciar "res" perquè hi havia "moltíssima gent".





Durant els prop de 40 minuts que va durar la seva compareixença, la Fiscalia li va preguntar per Declaracions seves fetes els dies previs i posteriors a la consulta de l'1-O en què va assegurar que "cap jutge" ni el president del Govern, Mariano Rajoy, podrien parar l'imparable, en referència a la independència de Catalunya, o que s'havia guanyat el dret a ser un Estat independent pel resultat de la votació. Ella va respondre en ambdues ocasions que no les recordava.





Sobre la declaració unilateral d'independència (DUI) aprovada al Parlament català el passat 27 d'octubre, Pascal va argumentar davant Llarena que "tots" sabien que no tenia cap efecte i que era una declaració "simbòlica".





"Jo vaig demanar a Puigdemont prèviament, i això també s'ha publicat, que no es fes aquesta declaració unilateral i que es convoquessin eleccions com més aviat millor", ha assegurat.